Workshop-uri şi „explorare matematică” la „Ovidius”

Facultatea de Matematică şi Informatică din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanta, în colaborare cu Institutul de Matematică „Simion Stoilow” al Academiei Române, Bucureşti, Universitatea „Sidi Mohamed Ben Abdellah” din Fes (Maroc), Facultatea de Matematică şi Informatică a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Fizică a Universităţii Bucureşti și Societatea de Științe Matematice din România organizează, în perioada 23 – 24 mai, „Workshop on Algebraic and Analytic Number Theory and Their Applications”. Workshop-ul are un caracter exploratoriu și va reuni matematicieni din 10 țări (Germania, Italia, Spania, Croația, Ungaria, Slovenia, Statele Unite ale Americii, Maroc, Egipt și România) având direcții de cercetare în teoria numerelor și aplicațiile sale, cum ar fi: teoria corpului claselor, curbe eliptice, teorie Iwasawa, L-funcții, forme modulare, ecuații diofantice etc. Cu această ocazie, participanții pot schimba idei și stabili noi legături între diversele ramuri ale teoriei algebrice a numerelor și alte ramuri ale matematicii, cum ar fi teoria analitică a numerelor, teoria grupurilor, teoria algebrelor asociative sau geometria algebrică. Pentru acest workshop, Facultatea de Matematică și Informatică a Universității „Ovidius” din Constanța a beneficiat de un grant al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS) - Planul Național de Cercetare Dezvoltare Inovare II 2007-2013 (PN II), Programul „Idei”, directorul acestui grant fiind lector univ. dr. Diana Savin. Acest program are ca scop obținerea de finanțări atât pentru creșterea numărului de cercetători, îmbunătățirea performanțelor acestora, cât și pentru obținerea unor rezultate științifice de vârf, compatibile cu cele de nivel european. Granturile din cadrul acestui program se obțin în urma unui riguros proces de selecție în care sunt implicați specialiști marcanți din țară și străinătate. Participă la acest workshop profesori și cercetători care lucrează la universități sau institute de cercetare de prestigiu, cum ar fi: Institut für Mathematik, Humboldt-Universiy, Berlin, University Politècnica de Catalunya, Barcelona, Alfréd Rényi Institute of Mathematics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Columbus State University, USA, University of Zagreb, University of Debrecen, University of Fes, American University in Cairo etc.

În cadrul workshop-ului, joi, 23 mai, de la ora 11.30 (sala AB1, sediul Universităţii din Bd. Mamaia nr.124), are loc „Sesiunea comemorativă în onoarea mentorului Nicolae Popescu”, creatorul Şcolii româneşti de Algebră modernă şi Teoria Numerelor. Se va prezenta volumul „Nicolae Popescu - Omul. Matematicianul. Mentorul” (Editura Universităţii din Bucureşti, cuvânt înainte, note şi îngrijire ediţie de L. Popescu) - un omagiu adus profesorului Nicolae Popescu, iniţiator şi conducător timp de 50 de ani al Seminarului Ştiinţific de Algebră şi Teoria Numerelor, astăzi Seminarul de Teoria Numerelor „Nicolae Popescu”.