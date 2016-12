“World Harmony Run” a vizitat Constanţa

Caravana sportivă “World Harmony Run”, eveniment internaţional care constă în organizarea unei alergări cu o ştafetă cu torţe, în stil olimpic, a ajuns pe teritoriul judeţului Constanţa. Acţiunea, organizat de Organizaţia European Sporkesman Axel Gressenich şi Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa, a debutat cu întâmpinarea caravanei, miercuri după-amiaza, la Hîrşova, de către primarul oraşului şi de un grup de sportivi de la CS Tae Keon Hîrşova. Ieri dimineaţă, participanţii au poposit pentru scurt timp în comuna Nicolae Bălcescu, iar în jurul prânzului au sosit la Constanţa, unde au fost primiţi de subprefectul judeţului Constanţa, Aidun Curt-Mola, şi directorul adjunct al DJST Constanţa, Mihai Orzan, dar şi de către un grup de copii de la Fundaţia “Giovanni Bosco”.

„Mesajul nostru este că fiecare om este important şi poate schimba lumea. De aceea, purtăm această torţă olimpică în peste 100 de ţări din întrega lume, prin şcoli, grădiniţe, spitale şi instituţii publice. Am mai fost în România în urmă cu doi ani, când am fost la fel de bine primit la Constanţa, şi mi se pare o ţară extraordinară”, a declarat unul dintre membrii caravanei, austriacul Renee Dipavgen. „Alergarea în Europa a început în Portugalia, în luna februarie, şi se va încheia în octombrie, după ce va trece prin 49 de ţări. Am fost primiţi extraordinar la Constanţa, iar toţi oamenii ne-au întâmpinat cu braţele deschide. Vrem să transmitem un mesaj de armonie între naţiuni şi popoare, indiferent de religie sau culoare”, a adăugat unul dintre românii prezenţi în caravană, Szilvester Szilard.

ÎNSOŢIŢI DE SUBPREFECT. După ce le-a mulţumit alergătorilor pentru întreaga acţiune, subprefectul Aidun Curt-Mola s-a alăturat caravanei, având onoarea de a purta torţa. „Am în spate 13 ani de prezenţă în Departamentul pentru Relaţii Interetnice din Guvernul României, care promovează armonia între oameni. Participarea mea la această caravană este o formă de respect pentru tot ceea ce fac aceşti oameni”, a declarat subprefectul, care a alergat alături de ceilalţi participanţi la “World Harmony Run” până la ieşirea din oraş.

„Caravana a poposit pentru a doua oară în judeţul Constanţa, având în componenţă alergători din Italia, Letonia, Austria, Luxemburg, Republica Moldova, Germania şi România. Ne bucurăm că ne demonstrează încă o dată că se poate alerga în armonie şi comuniune, promovând înfrăţirea între popoare”, a adăugat Mihai Orzan, directorul adjunct al DJST. Câteva ore mai târziu, caravana a ajuns la Eforie Sud, unde participanţii au fost cazaţi în tabăra “New Paradise” şi au participat la mai multe activităţi cultural-sportive, jocuri nautice, treasure hunting, beachball, dar şi activităţi socio-educative şi de interacţionare cu ceilalţi copii din tabără, fiind invitaţi speciali la Radio Kids sau Radio3Net (radioul Centrului de Agrement “New Paradise”). În această dimineaţă, după înviorare, “World Harmony Run” pleacă spre noua destinaţie, Vama Veche.