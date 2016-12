Wow! Ce temperaturi vor fi înregistrate duminică, la Constanța?

Meteorologii anunță o încălzire a vremii pentru următoarele zile, la Constanța. Ultima zi a săptămânii aduce chiar o maximă în termometre de până la 18 grade C, o zi ideală pentru plimbări în aer liber. Vineri, 4 noiembrie, temperaturile minime vor fi cuprinse între 3 și 8 grade C, iar maximele vor fi cuprinse între 8 și 10 grade C. Sâmbătă, 5 noiembrie, se anunță minime între 6 și 11 grade C, iar maximele vor fi între 11 și 14 grade C. Ziua de duminică aduce temperaturi cu mult mai mari, dar și soare. Astfel, maximele vor urca în termometre până la 13 - 18 grade C, iar minimele vor fi cuprinse între 9 și 12 grade C.