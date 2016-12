Wrold Trade Center în Coreea de Sud?!

Atacurile asupra turnurilor World Trade Center au intrat din nou în atenţia oamenilor, din cauza unor arhitecţi care au stârnit un adevărat scandal. Câţiva arhitecţi de la o firmă de arhitectură olandeză au proiectat, în Coreea de Sud, două clădiri care seamănă cu turnurile gemene din New York, unite de un... nor pixelat. Imaginea de ansamblu este extrem de asemănătoare cu cele două clădiri ale World Trade Center în timpul impactului avioanelor deturnate de terorişti, scrie dailymail.co.uk. Clădirile, care ar trebui să fie construite până în 2015 în Seul, poartă numele Norul. Una dintre clădiri are 260 de metri înălţime şi 54 de etaje, iar cealaltă, 300 de metri şi 60 de etaje, suprafaţa totală a ansamblului fiind de 128.000 de metri pătraţi. Ansamblul va găzdui piscine, restaurante, săli de fitness, cafenele şi un centru de conferinţe. Compania de arhitectură a postat un anunţ pe site-ul său oficial, afirmând că regretă orice asemănare a proiectului cu evenimentele din 11 septembrie 2001. Reprezentanţii companiei au scris şi pe pagina de Facebook că primesc e-mailuri de ameninţare şi apeluri telefonice de la oameni furioşi, care îi numesc iubitori ai al-Qaida. Compania afirmă că presa coreeană nu a raportat nicio asemănare între ansamblul de clădiri şi atacurile de la 11 septembrie, catalogând proiectul ca fiind o mare inovaţie.

În atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 de la turnurile World Trade Center şi Pentagon au murit aproape 3.000 de oameni.