Wyclef Jean a ajuns la spital din cauza stresului şi a oboselii

Cântăreţul hip-hop Wyclef Jean a fost spitalizat în cursul weekendului trecut din cauza stresului şi oboselii. Între timp, a fost deja externat, iar acum se află acasă pentru a se odihni, a precizat purtătoarea sa de cuvânt Maria Salzman. „Se va întoarce la lucru peste o săptămână, iar până atunci, familia sa vă cere să îl lăsaţi să se odihnească”, a continuat aceasta.

Wyclef Jean, câştigător a două premii Grammy, a lucrat în ultimele săptămâni la noul său album şi s-a înscris în cursa pentru alegerile prezidenţiale din ţara sa natală, Haiti. Consiliul Electoral din această ţară i-a respins însă candidatura, luna trecută, deoarece artistul nu a îndeplinit o anumită condiţie impusă tuturor candidaţilor. Wyclef Jean, în vârstă de 37 de ani, s-a născut într-o suburbie a capitalei Port-au-Prince, însă a părăsit Haiti, considerat cel mai sărac stat din emisfera nordică, şi a crescut în cartierul Brooklyn din New York. Potrivit regulilor electorale din Haiti, candidaţii la funcţia de preşedinte trebuie să locuiască în această ţară în cei cinci ani care precedă alegerile. În prezent, artistul locuieşte în New Jersey. Fostul membru al grupului hip-hop The Fugees merge regulat în ţara sa natală în calitate de Ambasador al Bunăvoinţei şi a lansat în 2008 un program de combatere a foametei, cu sprijinul Programului Alimentar Mondial, al Fundaţiei Panamericane şi al unei companii de telefonie mobilă. Artistul a declarat că noul său album, ce va fi lansat anul viitor, se va intitula „If I Were President, the Haitian Experience”.