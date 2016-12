Xabi Alonso, “dublă” la selecţia sa cu nr. 100

Mijlocaşul spaniol Xabi Alonso a intrat sâmbătă în clubul select al fotbaliştilor spanioli cu minimum 100 de selecţii la echipa naţională. Jucătorul în vârstă de 30 de ani, care a debutat în naţională în 2003, la un meci cu Ecuador, este devansat acum doar de Iker Casillas (135 de selecţii), Andoni Zubizarreta (126, retras din activitate în 1998), Xavi Hernandez (113) şi Raul Gonzalez (102). Foarte aproape de cota 100 se mai află Carles Puyol (99), care a ratat EURO 2012 fiind accidentat, Fernando Torres (97) şi Sergio Ramos (90).

„În acest stadiu al turneului, toate meciurile sunt pe viaţă şi pe moarte. Fără să avem multe ocazii, am controlat total jocul, pentru că ştim să reacţionăm într-un astfel de meci. Sigur că înscrierea rapidă a unui gol face ca totul să fie mai uşor. Pentru mine, a fost un mod frumos de a atinge cifra de 100 de meciuri la naţională. Am câştigat, ne-am calificat în semifinale, am înscris două goluri şi am fost ales omul meciului”, a spus Xabi Alonso după meciul cu Franţa, în care a marcat două goluri, în min. 19 şi 90+1, al doilea din penalty.