Yachturi de lux în Portul Tomis

A XIII-a ediţie a “Tomis Yacht”, tîrg specializat de ambarcaţiuni sportive, de agrement şi de pescut, mobilier camping, terase şi grădini de vară şi articole sport, a debutat, ieri, în Portul Turistic Tomis, urmînd să fie deschis pentru vizitare pînă pe 25 iunie 2007, între orele 11.00 şi 20.00. Firmele participante la tîrg expun o gamă diversificată de ambarcaţiuni de agrement pentru toate gusturile şi buzunarele. Vizitatorii pot găsi la standurile expozanţilor de la ambarcaţiuni de agrement, remorci pentru transport ambarcaţiuni, motoare de bărci, bărci pneumatice, pontoane plutitoare, bazine de înot, piscine, echipamente de salvare, accesorii şi echipamente nautice, pînă la îmbrăcăminte sport, mobilier pentru terase şi grădini de vară, mobilier pentru camping, echipamente multifuncţionale de navigaţie, produse din fire sintetice şi vegetale, precum şi autoturisme ce se pot încadra în această categorie de lux.

Dintre cele 35 de firme participante, 17 sînt din Constanţa, reprezentînd 48,5% din totalul expozanţilor, 16 din Bucureşti, şi cîte una din Harghita şi Miercurea Ciuc. Expozanţii sînt producători autohtoni şi importatori ai unor branduri recunoscute pe plan mondial precum Mercury, Mariner, Mercury Mercruiser, Volkswagen Marine, Azimut, Bavaria sau Cranchi. Ambarcaţiunile expuse la “Tomis Yacht 2007” sînt echipate cu tehnologie de ultimă oră, cabine de dormit mobilate, bucătării complet utilate, instalaţii de navigare şi salvare prin satelit. “În acest an, am adus la Constanţa o barcă deosebită, un Azimut 46, de 15 metri lungime, cu două motoare de 550 CP şi o viteză de croazieră de 32 de noduri. Preţul ei este de 700.000 de euro, fără taxe. Anul trecut, taxele erau de 50%, dar din acest an, ele s-au redus la 12% pentru acest tip de ambarcaţiune”, a declarat Florin Cârstocea, proprietarul firmei Neptun Yacht. Preţurile exponatelor variază între 200 şi 1,2 milioane de euro, iar o ambarcaţiune de “fiţe” ajunge, potrivit expozanţilor, la 150.000 de euro. Atît pasionaţii, cît şi publicul acestui segment de piaţă vor putea admira, timp de 6 zile, noutăţile cu care expozanţii au venit la această manifestare.

Proiectul Marina, apreciat de expozanţi

Potrivit expozanţilor, mulţi vizitatori s-au arătat interesaţi de achiziţionarea unei ambarcaţiuni încă din prima zi a tîrgului. “Am căutat să învăţăm clientul cum să-şi comande o barcă şi am reuşit. Clienţii sînt din ce în ce mai pretenţioşi, pun întrebări, merg la tîrguri, la constructor. Din păcate, suferim foarte mult, pentru că nu avem infrastructură, iar cei care le achiziţionează nu au unde să-şi ţină bărcile”, a subliniat Cârstocea.

Proiectul Primăriei Constanţa privind amenajarea Marinei este de bun augur pentru comercianţii de ambarcaţiuni de agrement, care consideră că, astfel, se poate dezvolta această industrie. “Pe lîngă Portul Tomis, am auzit că se va mai amenaja una la Năvodari şi în zone costiere ale Mării Negre. Aceste marine reprezintă singura şansă a unui posesor de yacht din România de a-l putea utiliza. Pentru că nu avem insule este necesar să avem o salbă de marine, prin care omul să plece dintr-o parte în alta şi, probabil, călătoria să se încununeze cu o vizită în Deltă. Dacă marinele se vor construi, în cîţiva ani, va fi o explozie pe piaţa românească a acestor ambarcaţiuni”, a conchis Cârstocea.