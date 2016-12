Yahoo a respins colaborarea cu Gwyneth Paltrow, deoarece actriţa nu are studii universitare

Marissa Mayer, CEO-ul grupului Yahoo!, a respins colaborarea cu blogul de lifestyle al actriţei Gwyneth Paltrow, deoarece vedeta hollywoodiană nu deţine o diplomă universitară, informează dailymail.co.uk. Deşi este câştigătoare a unui premiu Oscar, autoare a unor cărţi culinare devenite bestselleruri în Statele Unite ale Americii şi deţinătoarea unui blog de lifestyle foarte popular, actriţa Gwyneth Paltrow nu este "suficient de bună" pentru o colaborare cu grupul Yahoo. Potrivit unui articol publicat în The New York Times, Marissa Mayer, fost director executiv la Google, angajată într-un proces de remodernizare a grupului Yahoo!, "obişnuieşte să ceară colaboratorilor ei deţină o diplomă universitară". Deoarece vedeta hollywoodiană nu deţine o astfel de diplomă, ea nu a putut fi angajată de Yahoo! în calitate de editor-invitat pentru blogul culinar Yahoo Food. Această decizie a fost aspru criticată pe reţelele de socializare de mulţi utilizatori, care au spus că Marissa Mayer este "o snoabă cu educaţie înaltă" şi i-au reamintit acesteia că trei legende ale internetului, Steve Jobs, Bill Gates şi Mark Zuckerberg, nu deţin nici ei o diplomă universitară, deşi au studiat la universităţile Reed şi Harvard. Marissa Mayer, care a absolvit cursurile Universităţii Stanford în 1997, avea vârsta de 38 de ani atunci când a fost angajată de Yahoo! în 2012 cu scopul de a moderniza această companie cu sediul în California, specializată în domeniul internetului. Numirea ei în această funcţie a fost întâmpinată cu multe speranţe şi cu un val de reacţii pozitive, iar acţiunile Yahoo! au crescut în timpul primelor şase luni ale mandatului Marissei Mayer. A demarat un program de achiziţionare de start-up-uri (depăşind Facebook în licitaţia pentru Tumblr), a generat mai multe conţinuturi "must-read" şi iniţiat o serie de colaborări spectaculoase, angajând jurnalişti foarte "scumpi" prin prisma onorariilor - inclusiv Joe Zee, fostul director de creaţie al grupului editorial Elle, şi David Pogue, fostul editorialist-vedetă de la The New York Times. Tot Merissa Mayer este aceea care a aprobat angajarea jurnalistei Katie Couric, fosta prezentatoare vedetă a buletinului de ştiri "CBC Evening News" şi coprezentatoare a emisiunii "Today". Însă, la doi ani după preluarea funcţiei de CEO al grupului Yahoo, lucrurile nu par să meargă prea bine pentru Marissa Mayer. În urma unei serii de eşecuri manageriale stânjenitoare, Marissa Mayer nu a reuşit să transforme niciunul dintre numeroasele produse ale grupului Yahoo! într-un lider de piaţă, iar anumiţi investitori au început deja să se întrebe dacă nu cumva ar fi mai bine pentru această companie să fuzioneze cu un alt grup din domeniul online. Gwyneth Paltrow a studiat câteva semestre la Universitatea California din Santa Barbara, însă s-a retras de la universitate pentru a-şi începe cariera de actriţă şi a reuşit să îşi construiască o carieră de succes la Hollywood cu ajutorul unor roluri din câteva filme de succes precum "Emma", "Dincolo de uşi", "Marile speranţe", "Se7en" şi "Talentatul domn Ripley". În 1999, Gwyneth Paltrow a câştigat premiul Oscar la categoria "cea mai bună actriţă în rol principal" pentru evoluţia ei din filmul "Shakespeare îndrăgostit". Vedeta hollywoodiană, în vârstă de 42 de ani, şi-a lansat în urmă cu câţiva ani propriul brand de lifestyle, Goop, care se bucură de mare popularitate. De asemenea, ea intenţionează să îşi lanseze şi propriile game de aparate de gimnastică şi de produse de înfrumuseţare.