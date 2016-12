Yahoo, la vânzare

Gigantul Yahoo este de vânzare. Informaţia a apărut la scurt timp după ce directorul companiei a fost demis. Nu au fost însă date publicităţii informaţii despre termenii vânzării portalului. În ultima vreme, Yahoo are mari probleme şi a pierdut tot mai mult teren pe piaţa de Internet. În 2008, Microsoft a avut o ofertă de peste 44 de miliarde de dolari pentru a cumpăra Yahoo, ale cărei acţiuni erau cotate la 61 de dolari fiecare. Acum, valoarea unei acţiuni este de doar 13 dolari.

Roy Bostock, preşedintele gigantului software Yahoo Inc, a concediat-o prin telefon pe Carol Bartz, directorul general al companiei, din cauza stagnării şi a divergenţelor cu partenerul chinez Alibaba. Directorul financiar, Tim Morse, va fi numit director general interimar iar Yahoo caută un director permanent pentru a deveni lider în publicitatea online şi a face faţă rivalilor Google şi Facebook. După anunţul concedierii lui Carol Bartz, acţiunile Yahoo au crescut la bursa de la New York cu 6%, la 13,7 dolari. ”Sunt foarte tristă să vă anunţ că tocmai am fost concediată prin telefon de preşedintele Yahoo. A fost plăcerea mea să lucrez cu voi toţi şi vă doresc toate cele bune în continuare”, se arată într-un e-mail trimis de Carol Bartz angajaţilor companiei americane.

Yahoo este încă una din cele mai populare destinaţii pe Internet, dar se confruntă cu o concurenţă în creştere de la Facebook şi Google, care are o capitalizare bursieră de 170 de miliarde de dolari, de zece ori mai mare decât a Yahoo. Compania valorează circa 16 miliarde de dolari şi deţine 40% din compania chineză Alibaba. Relaţiile dintre Yahoo şi Alibaba s-au deteriorat după ce Carol Bartz a fost numită director general al Yahoo iar fondatorul Alibaba, Jack Ma, nu a reuşit să răscumpere acţiunile deţinute de partenerul american. Un oficial de la Alibaba a declarat că plecarea lui Carol Bartz nu va rezolva problema acţionariatului.