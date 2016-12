Yahoo şi-ar putea vinde majoritatea activelor din Asia

Compania Yahoo ar putea vinde majoritatea activelor din Asia, printr-o tranzacţie complexă, estimată la aproximativ 17 miliarde de dolari, au declarat surse apropiate discuţiilor, iar informaţia a fost salutată de investitorii de pe Wall Street şi a împins acţiunile companiei pe plus. Planul urma să fie discutat în şedinţa de ieri a Consiliului de Administraţie al companiei.

Una dintre persoanele citate a arătat că şefii Yahoo nu vor să audă, momentan, de oferte de preluare integrală a companiei. Yahoo se descurcă tot mai greu în lupta cu rivali ca Google şi Facebook, compania căutând măsuri de revigorare a afacerilor. Fosta glorie a Internetului are o valoare de piaţă de circa 18,5 miliarde de dolari. Printre cele mai importante măsuri luate în calcul anterior de conducerea Yahoo se numără vânzarea de participaţii minoritare către fonduri de capital privat, variantă respinsă însă de acţionari importanţi ai companiei. Planul de despărţire de activele din Asia este considerat de analişti un rezultat al presiunilor exercitate de fondul Third Point, controlat de Dan Loeb, unul dintre cei mai importanţi acţionari ai Yahoo.

Acţiunile companiei au evoluat pe minus, pe parcursul şedinţei bursiere de miercuri de la New York, în linie cu întregul sector IT, însă au închis în urcare cu aproape 6% după apariţia informaţiilor privind vânzarea activelor asiatice. Tranzacţia estimată la 17 miliarde de dolari include valoarea participaţiei de 40% deţinută de Yahoo la grupul Alibaba, unul dintre cei mai importanţi jucători pe piaţa IT online din China. Miliardarul Jack Ma, care controlează Alibaba, a declarat de mai multe ori că doreşte să răscumpere participaţia Yahoo. Pachetele de acţiuni deţinute de Yahoo la Alibaba (40%) şi Yahoo Japan (35%), companie pe care o controlează împreună cu operatorul nipon de telecomunicaţii Softbank, sunt considerate de investitori de departe cele mai importante active ale grupului american. Sursele citate au arătat că planul discutat presupune vânzarea unei părţi semnificative din participaţia la Alibaba către compania chineză şi a pachetului la Yahoo Japan către Softbank. Aceste companii ar trebui să creeze entităţi juridice separate, pe care să le înzestreze cu bani şi active. Acestea ar urma apoi să fie oferite Yahoo în schimbul acţiunilor la cele două companii, pentru a evita plata unor taxe suplimentare pe tranzacţii. Yahoo ar dori să păstreze totuşi 15% din acţiunile Alibaba. Reprezentanţii Yahoo au refuzat să comenteze informaţiile.