Yahtzee, o pasăre rară cu limbă spurcată

Recenzia jocurilor video, jurnalism curat fără doar şi poate, a căzut, de ceva vreme, în aceeaşi groapă ca şi multe alte canale „independente” ale mass-media. Publicaţiile de profil, chiar şi cele de renume (Level, PC Gamer, GameSpot.com etc), uită uneori de obiectivitate, după ce un producător mare face o donaţie consistentă. Chiar şi Metacritic, un portal care oferă consumatorilor şansa de a critica/lăuda jocuri, filme, cărţi sau seriale, este infectat de un număr uriaş de utilizatori-fantomă, plătiţi fie de producătorii jocului, fie de concurenţă, care oferă, invariabil, note de 1 sau 10 şi se rezumă la comentarii de genul „This game rules/sucks”. Din păcate, adevărul este distorsionat, în genul OTV/RTV, şi, în lipsa informaţiilor, consumatorul face un gest logic - fie uită de jocul respectiv, fie ia o versiune piratată de pe internet. Apoi, dacă i-a plăcut, POATE îl cumpără. Este o strategie riscantă de marketing, în special pentru un produs care nu oferă conţinut multiplayer. Şi totuşi, există soluţii. Pentru filme, eu personal citesc recenziile lui Roger Ebert, criticul de la Chicago Sun Times. I se spune „Vocea Raţiunii”. Dacă omul spune că un film este bun/prost, atunci sigur e aşa. Pentru jocuri, am o recomandare - Zero Punctuation; este o serie de review-uri atipice, făcute pentru escapistmagazine.com de Ben „Yahtzee” Croshaw. Yahtzee locuieşte în Australia şi, supărat că jocurile noi ajung la el cu întârziere şi la preţ triplu faţă de SUA, spune totul pe bune (Atenţie! Limbaj licenţios). Iată un exemplu - „Crysis (Electronic Arts, 2007) este un joc atât de frumos încât dacă ar ajunge la puşcărie, ar fi iubita tuturor încă din prima zi”. Dacă ceva e greşit într-un joc, Yahtzee o spune pe faţă şi-i mai şi înjură de mamă pe producători. Oficial.