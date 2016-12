Yasser Romero, o soluţie pentru postul de libero la CVM Tomis

Postul de libero a creat destule probleme în rândurile campioanei României, CVM Tomis Constanţa, în ultima perioadă. Răzvan Tănăsescu s-a accidentat acum două săptămâni şi nu se află în cea mai bună formă, iar Mihai Mihăilă a fost utilizat foarte rar şi resimte lipsa meciurilor oficiale. În aceste condiţii, la Craiova a fost titularizat Yasser Romero, cubanezul transferat de CVM Tomis la începutul acestui an pentru a acoperi postul de extremă. Romero este familiarizat cu postura de libero încă de la începutul carierei sale. „Ca libero am jucat mulţi ani la echipa naţională, în Italia sau la alte echipe. La Tomis a fost prima oară în meciul de la Craiova. M-am simţit foarte bine şi mă bucur că am putut ajuta echipa”, a declarat Romero, care a mărturisit că se simte excelent în această postură. „Nu contează pe ce post joc. Ca libero cred că dau randament de 150%, ca atacant cam 100% când mă simt foarte bine”, a glumit voleibalistul cubanez. Romero a acuzat dureri la genunchi în ultima vreme, a făcut tratament şi este în curs de însănătoşire. Dacă evoluează ca libero, nu este nevoie să sară la fileu şi îşi protejează genunchii. În acest caz însă, CVM Tomis rămâne cu doar trei extreme: Voinea, Szalai şi Sajnberger. „Eu am fost mulţumit de prestaţia lui, a jucat libero ani de zile înainte, nu a fost nimic nou pentru el. S-a achitat cu brio de sarcini. Vom vedea dacă va rămâne acolo sau nu. Cred că are un plus faţă de ceilalţi doi libero din lot, dar eu am nevoie de el pe postul de extremă. Vom încerca săptămâna aceasta câteva variante de echipă şi o voi alege pe cea mai bună”, a declarat antrenorul principal interimar al Tomisului, Mircea Dudaş. În etapa viitoare din Divizia A1, a 20-a, CVM Tomis va juca în deplasare, cu VCM Piatra Neamţ. Meciul este programat sâmbătă, de la ora 17.00.