Ye Shiwen, suspectată de dopaj

Marţi, în concursul feminin de înot, chinezoaica Ye Shiwen a cucerit a doua sa medalie de aur la Londra, în proba de 200 m mixt, după ce câştigase şi la 400 m mixt. În vârstă de numai 16 ani, Ye a stabilit recorduri olimpice atât în semifinala de luni, cât şi în finală. Tot marţi, americanca Allison Schmitt a devenit campioană olimpică la 200 m liber, devansându-le pe Camille Muffat (Franţa) şi Bronte Barratt (Australia). Schmitt şi-a luat revanşa faţă de Muffat, care a învins-o duminică la 400 m liber.

Performanţele lui Ye Shiwen sunt însă contestate de către John Leonard, directorul Asociaţiei Antrenorilor Înotătorilor Olimpici. „Performanţele ei sunt suspicioase, incredibile şi deranjante. Acest lucru îmi trezeşte unele amintiri triste”, a declarat Leonard pentru The Guardian. El a amintit de înotătoarea irlandeză Michelle Smith la JO de la Atlanta 1996, care a fost găsită ulterior cu o probă de urină falsă, fiindu-i apoi interzisă participarea la alte ediţii ale JO. Ye a înotat pe ultimii 50 de metri mai repede decât americanul Ryan Lochte! „Vrem să fim foarte siguri înainte de a lansa acuzaţia de doping. În istoria sportului nostru, de fiecare dată când am văzut aşa ceva, şi am pus acel eveniment sub semnul întrebării, am aflat ulterior că a fost vorba de doping. De fiecare dată când cineva părea o super femeie în istoria sportului nostru, a fost vorba de doping”, a mai spus Leonard.