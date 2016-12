Yee: Corupţia - unul dintre obstacolele principale în calea atingerii visului unei Europe unite

Hoyt Yee, asistentul adjunct al secretarului de Stat al SUA, a declarat că în Europa de Est şi Balcani, deşi s-au făcut progrese, corupţia rămâne unul din obstacolele principale în atingerea unei Europe unite şi libere, subliniind, totodată, că fenomenul subminează economia şi erodează democraţia. Corupţia reprezintă "una dintre cele mai complexe provocări" ale comunităţii euroatlantice, iar combaterea ei este "pe atât de dificilă pe cât este de importantă", a declarat, astăzi, Hoyt Yee, la un eveniment organizat de Guvern şi de Institutul Aspen. "În SUA, ştim asta din propria experienţă, din propria noastră istorie. Luptăm în fiecare zi pentru a ne ridica la cuvintele imortalizate în Declaraţia de Independenţă, că toţi oamenii sunt egali şi prin urmare toţi americani au dreptul să fie protejaţi în mod egal de lege", a spus Yee, adăugând că şi în Constituţia României scrie că "această ţară este guvernată de statul de drept, în care demnitatea umană, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, justiţia şi pluralismul politic reprezintă valori supreme". "Aceste valori democratice care menţin şi apără statul de drept, care protejează dreptul la o presă liberă, care garantează o justiţie indeependentă şi care oferă o guvernanţă transparentă şi responsabilă sunt fundamentele comunităţii euroatlantice. Atât americanii cât şi europenii ştiu ce efecte corovize are corupţia asupra capacităţii de a oferi prosperitatea, securitatea şi libertatea pe care cetăţenii le aşteaptă şi le merită", a afirmat oficialul american. Acesta a atras atenţia că, deşi în Europa Centrală şi de Est şi în Balcani au fost realizate atât de multe progrese în ultimii 25 de ani, "corupţia rămâne unul dintre obstacolele principale în calea atingerii visului unei Europe unite, libere şi paşnice". "Motivele sunt simple: corupţia subminează economia, erodează democraţia şi ameninţă securitatea în întreaga regiune. Epuizează resursele publice, într-o perioadă când fiecare ban este necesar pentru a asigura redresarea economică, fiecare euro, forint sau leu care este deviat pentru propria îmbogăţire nu mai este folosit pentru a finanţa spitale, şcoli, pentru a construi drumuri şi alte lucrări importante", a subliniat Hoyt Yee. Totodată, el a avertizat că cetăţenii care sunt martori la acte de corupţie "îşi pierd încrederea în liderii lor şi în guvern, evaziunea fiscală creşte, investiţiile străine directe scad şi categoriile cele mai educate şi capabile, doctori, ingineri, oameni de ştiinţă, emigrează în străinătate unde talentele sunt recompensate".

El a mai precizat că în opinia Băncii Mondiale corupţia este "inamicul public numărul 1".

Institutul Aspen România, Comisia comună a Parlamentului României pentru Aderarea României la Schengen şi Societatea Academică Română organizează, marţi, conferinţa "Towards a Gold Standard in Governance, Transparency and Anti-Corruption in Post-Communist Societies", cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la căderea comunismului în Europa Centrală şi de Est. La eveniment participă Hoyt Yee, asistentul adjunct al secretarului de Stat pentru Europa si Eurasia, Mircea Geoană, Înalt Reprezentant al Guvernului pentru Proiecte Economice Strategice şi Diplomaţie Publică, directorul SRI, George Maior, ministrul Justiţiei, Robert Cazanciuc, procurorul şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, Pawel Wojtunik, director al Biroului Central Anticorupţie din Polonia, şi procurorul general al Albaniei, Adriatik Llalla.