Yolanda Be Cool ft. Gigi Becali: „Ha,ha,ha,hahalero” (parodie)

Cunoscuta piesă „We No Speak Americano”, difuzată în exces în cursul acestui an, dispune, de curând, de o nouă variantă. Astfel, trupa australiană Yolanda Be Cool a realizat o colaborare mai puţin obişnuită cu... Gigi Becali, „păstorul” echipei de fotbal Steaua şi al partidului Noua Generaţie. Este vorba despre o parodie muzicală, intitulată „Ha,ha,ha,hahalero” sau „Pa,pa,pa,panaramo”, ambele variante în care „Giginho” stârneşte din nou râsul, de data aceasta, în ipostază de prim-solist în refren, fiind acceptate. „Nea’ Jiji” îşi demonstrează calităţile vocale şi îşi foloseşte expresiile personale care îl fac uşor de recunoscut, într-un mod perfect armonizat cu linia melodică.

O parte din versuri demonstrează însă că efortul creativ nu a solicitat prea mult neuronii autorilor: „Un vagabond mergea pe stradă seara/ Şi se gândea la fata de-astă vară/ Cum să o ia direct la ea acasă/ Însă Becali mereu îi spunea... Ha,ha,ha,hahalero, Pa,pa,pa,panaramo”.