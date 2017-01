Yolocaust, site care expune comportamentele neadecvate de la memorialul Holocaustului

Turiștii care vizitează Berlinul se vor gândi probabil de două ori înainte să-și facă un selfie jovial la memorialul Holocaustului din capitala germană, după lansarea unui site care expune comportamentele neadecvate de la monument, relatează joi DPA. Site-ul denumit "Yolocaust" - combinație între acronimul YOLO, de la You Only Live Once (Trăiești o singură dată), și cuvânt holocaust - a devenit viral imediat după lansarea sa, miercuri. Pe site sunt prezentate fotografii selfie și instantanee de vacanță făcute la Monumentul evreilor uciși din Europa, iar internauții pot face click pe pozele dorite pentru a vedea variante modificate ale acestora în care cei care pozează sunt "mutați" pe fundaluri sumbre preluate din lagărele de concentrare, inclusiv grămezi de cadavre.

Site-ul a generat 500.000 de click-uri în 12 ore, a precizat joi un agent care îl reprezintă pe Shahak Shapira, artistul din Berlin care a creat pagina.

Oamenii din fotografii zâmbesc cu gura până la urechi, întind selfie-stick-uri, jonglează sau chiar fac yoga printre blocurile de ciment care alcătuiesc monumentul ce comemorează asasinarea sistematică a evreilor de către regimul nazist în timpul celui de-al doilea război mondial. "Niciun eveniment istoric nu se compară cu Holocaustul. Doar de tine depinde cum te comporți la un monument ce marchează moartea a 6 milioane de oameni", se poate citi într-un mesaj postat pe site.