„Yono pot, kivano!”

Nu cred că am transcris corect expresia maghiară, dar ştiu sigur că ea înseamnă „Bună ziua, cetăţene!” Ieri a fost ziua naţională a vecinilor noştri şi acest salut s-a auzit foarte des. Eu am un bun amic, coleg de presă, care îşi serbează ziua de naştere exact pe 15 martie. Ghinionul lui!... În fiecare an, când face petrecerea de aniversare, toată lumea vorbeşte despre unguri şi despre Ungaria. „M-am săturat!”, exclamă el de fiecare dată… Sincer să fiu, deşi ziua mea de naştere este cu două zile mai devreme, m-am săturat chiar şi eu. N-am nimic cu vecinii noştri sau cu minoritatea etnică din Ardeal, dar profită de această ocazie ca să facă tapaj în jurul unor subiecte spinoase, dacă nu chiar sensibile pentru mulţi români. Anul ăsta, lucrurile s-au petrecut la fel.

După ce că se împlineau douăzeci de ani de la tulburările sângeroase de la Târgu-Mureş, ei au mai turnat gaz pe foc şi cu aşa-zisa „oficializare” a limbii maghiare în cele trei judeţe cu populaţie majoritar secuiască din Transilvania! Poveştile astea incendiare cu „subsidiaritatea”, „regionalizarea” sau „autonomia” administrativă şi culturală mai mult le atrag ponoase ungurilor. În loc să tacă şi să-şi vadă de treabă, pentru că românii îi lasă în pace, ei şi-o caută cu lumânarea, aşa cum se zice în popor. Este drept că acum au ridicat tonul, fiindcă ştiu că actualul Guvern le tolerează orice, căci are nevoie de voturile UDMR în Parlament, dar asta nu schimbă cu nimic datele fundamentale ale problemei. Ei îşi fac doar iluzii că „scenariul Kosovo” se va putea repeta şi în cazul secuilor din Ardeal! O ţară membră NATO, cu baze americane pe teritoriul său, nu va fi niciodată „dezmembrată”. Însă nici românii nu trebuie să se mai dea de ceasul morţii, căci judeţele Harghita, Covasna şi Târgu-Mureş nu pot fi „mutate” nicăieri.

În asemenea momente de tensiune naţionalistă, nici noi, nici vecinii noştri nu facem dovada că suntem cu adevărat cetăţeni ai Uniunii Europene. Singura problemă este că în UE nu există o limbă „oficială”, iar amicul meu nu poate spune „Bună ziua, cetăţene!” în „limba eruopeană”…