Youssou Ndour, recompensat cu Polar Music Prize pe 2013

Cântăreţul senegalez Youssou Ndour şi compozitoarea finlandeză Kaija Saariaho au fost recompensaţi, ieri, cu Polar Music Prize pe 2013, cea mai înaltă distincţie muzicală suedeză. Acest premiu este împărţit în mod tradiţional, în fiecare an, de un artist pop-rock şi un solist sau grup de muzică clasică. Cântăreţul şi compozitorul în vârstă de 53 de ani a cunoscut succesul mondial cu o muzică eclectică, hrănită din originile sale modeste, dar şi dintr-un angajament politic. În prezent, artistul este ministrul Turismului în Senegal. Cealaltă laureată din 2013, Kaija Saariaho, ocupă un loc singular în rândul compozitorilor şi pune sub semnul întrebării însăşi noţiunea de muzică, au declarat membrii juriului. Această compozitoare finlandeză în vârstă de 60 de ani, care a studiat la Institut de Recherche et Coordination Acoustique / Musique (IRCAM) din Paris, are în spate o producţie variată şi avangardistă în muzica de cameră, compoziţii pentru orchestră şi operă.

Regele Carl al XVI-lea Gustaf al Suediei va decerna celor doi laureaţi acest premiu, însoţit de un cec de un milion de coroane suedeze (153.000 de dolari), în cadrul unei gale ce va avea loc la Stockholm, pe 27 august. Premiile Polar Music au fost înfiinţate în 1989, de Stig Anderson, managerul grupului suedez ABBA. Aceste distincţii sunt decernate artiştilor solo, unor grupuri sau chiar unor instituţii, în semn de recunoaştere a realizărilor lor excepţionale în domeniul creaţiei muzicale şi al progresului muzicii. Printre muzicienii recompensaţi în anii trecuţi cu Polar Music Prize se numără Paul McCartney, Bob Dylan, Ray Charles, Pink Floyd, Stevie Wonder, Ennio Morricone, Bruce Springsteen, dirijorul rus Valery Gergiev şi soprana americană Renée Fleming. Laureaţii Polar Music Prize de anul trecut au fost violoncelistul american de origine chineză Yo-Yo Ma şi cântăreţul american Paul Simon.