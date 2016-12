YouTube are 6,5 milioane de utilizatori unici zilnic, în România

Site-ul de partajare de fişiere video deţinut de Google, YouTube, are 6,5 milioane de utilizatori unici, în fiecare zi, în România, muzica fiind într-o zonă care generează mult succes şi, implicit, multe venituri pentru artişti, potrivit lui Dan Bulucea, Country Manager la Google România. ”YouTube nu este un creator de conţinut. Tot ce este postat pe YouTube aparţine în întregime, în ceea ce priveşte drepturile, acelui creator. Dar YouTube poate fi considerat un canal de televiziune. Oricare din noi poate să îşi creeze un canal de televiziune în acest moment. Rămâne în continuare sarcina mea să creez acel conţinut care este de interes. Şi aici intervine discuţia. Ce este de interes? Care sunt criteriile prin care judecăm dacă un conţinut e bun sau nu?”, a declarat Dan Bulucea la evenimentul International Digital Forum de la Bucureşti.

În fiecare minut se încarcă pe YouTube echivalentul a o sută de ore de video, o parte din acest conţinut având miliarde de vizualizări. Dan Bulucea a mai afirmat că România se poziţionează foarte bine în regiune, dacă este luat în discuţie indicatorul watch time, a cât timp se petrece vizionând un anumit conţinut. ”Dar mai sunt şi alţi indicatori, de exemplu, cât de mult un conţinut produs într-o anumită ţară este urmărit peste hotare? Nu prea mai există graniţe aşa cum le ştim noi. Pe cele două axe, România se distinge în toată regiunea noastră. Nu există nicio altă ţară în Europa Centrală şi de Est care să producă atât de mult conţinut care să aibă succes în lume”, a spus Dan Bulucea.

YouTube este ”un mare pariu câştigat”. Potrivit lui Dan Bulucea, România are multe staruri recunoscute, conform indicatorilor care privesc numărul de vizualizări ale unui conţinut produs de acestea în oricare din ţările din jur. Unii dintre aceşti tineri de succes nu au nici măcar 18 ani. ”Cu toate acestea, au milioane de vizualizări, propriul canal cu sute sau chiar sute de mii de abonaţi”, a mai afirmat Dan Bulucea, dându-l exemplu pe Mikey Hash, artist de stand-up comedy, care are peste 600.000 de abonaţi pe canalul său de pe YouTube. Dan Bulucea a prezentat-o la evenimentul International Digital Forum și pe Laura Muşuroaea, o studentă care are un canal despre cosmetice, machiaj şi frumuseţe pe YouTube. Canalul său are 20.000 de abonaţi şi trei milioane de vizualizări, cele mai de succes clipuri video ale ei ajungând la 250.000 de vizualizări. În ceea ce priveşte succesul financiar al unui canal de pe YouTube, Laura Muşuroaea a spus că, până în urmă cu puţin timp, nu a câştigat bani din această activitate, lucra la un call center şi astfel putea să îşi cumpere cosmeticele pe care le prezenta în clipurile postate pe acest site. ”În general, pe YouTube, pe lângă banii pe vizionări, dacă devii partener YouTube - şi am reuşit - apar advertiserii. Şi le faci reclamă, dar trebuie să fii sincer. De obicei, refuz să fac reclamă unui produs în care nu cred şi de fiecare dată spun că produsul mi-a fost trimis pentru testare sau pentru a face un tutorial cu el”, a explicat tânăra.

