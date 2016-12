YouTube are peste 7 milioane de utilizatori unici în România şi peste un milion de canale româneşti

YouTube, site-ul de partajare de fişiere video deţinut de Google, are peste 7 milioane de utilizatori unici, în fiecare zi, în România, iar pe această platformă sunt înregistrate în prezent peste un milion de canale româneşti, a declarat Florin Pravai, YouTube Lead Google România. "Sunt peste 6,7 milioane de utilizatori unici, dar, dacă îi adăugăm şi pe cei de pe mobile, cu siguranţă sunt peste 7 milioane din cei 9 milioane câţi sunt pe internet, în România, într-o lună. Iar ca număr de canale cam 15% din românii care sunt pe YouTube au şi un canal. Asta înseamnă că peste un milion de canale româneşti avem pe YouTube în momentul acesta", a explicat Florin Pravai. Potrivit lui Pravai, aceasta este o cifră mare, "sensibil mai bună" faţă de alte ţări din regiune. "Românii iubesc produsul ăsta şi sunt pe YouTube mai mult decât sunt cei din Ungaria, din Polonia sau din Cehia", a spus Florin Pravai. Toate categoriile de conţinut sunt urmărite de români pe YouTube. De exemplu, cel mai popular canal românesc de muzică de pe YouTube este Cat Music, care are în prezent peste 1,3 miliarde de vizualizări. Cel mai de succes vlogger din România este Mikey Hash, care are peste 736.000 de abonați la canalul lui de pe YouTube. Însă şi ceilalţi vloggeri înregistrează cifre impresionante, canalele de pe YouTube ale unora dintre aceştia ajungând la 400.000 - 500.000 de abonaţi, a precizat Florin Pravai. Astfel, YouTube începe să devină un business pentru creatorii de conţinut din România. "Ei au început să aibă tot felul de proiecte interesante cu advertiserii. Sunt foarte creativi", a spus Florin Pravai. El a făcut referire şi la faptul că unii dintre cei mai populari vloggeri din România - Mikey Hash, Mihai Zmenta, Tequila, Anne Marie Chelaru, Laura Muşuroaea, Sector7 şi Tudi Popa - au lansat împreună, luni seară, la The Vintage Pub din Centrul vechi al Bucureştiului, un nou proiect - melodia "O facem pentru voi", alături de Marius Moga. Videoclipul piesei poate fi vizualizat pe YouTube.