YouTube îşi schimbă design-ul

Site-ul YouTube se pregăteşte să îşi schimbe înfăţişarea. Unii utilizatori susţin că lor le este afişat, deja, noul aspect al site-ului. Potrivit celor de la The Next Web, acum, culorile predominante sunt alb şi gri, şi nu alb şi negru ca până acum. Utilizatorii site-ului YouTube pot observa şi faptul că noul look este asemănănător cu cel al Google+. Ultima schimbare majoră de acest tip a fost realizată de Google, anul trecut, pe 1 decembrie. Din păcate, o mare parte a utilizatorilor nu au apreciat deloc modificările...