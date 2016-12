YouTube va decerna propriile premii

Pentru a celebra succesul de care se bucură şi, mai ales, faptul că a ajutat din plin la consacrarea şi promovarea unor artişti în ultimii ani, reprezentanţii YouTube au anunţat că vor decerna propriile premii în cadrul unei gale menite a celebra muzicienii şi creaţiile lor. Prima ceremonie YouTube va avea loc pe 3 noiembrie, la New York, dar concomitent, evenimente live vor mai avea loc la Seul, Moscova, Londra şi Rio de Janeiro. Organizatorii promit un spectacol de zile mari, fiind deja confirmată participarea artiştilor Lady Gaga, Eminem şi Arcade Fire. Nominalizările vor fi anunţate pe 17 octombrie, fiind alese videoclipuri ale unor piese postate online în ultimul an. Utilizatorii logaţi la conturile lor pe YouTube vor fi rugaţi să îi aleagă pe câştigători prin transferarea fişierelor pe reţelele sociale. La ceremonie vor fi invitaţi cei mai prolifici contribuitori pe YouTube, precum Lindsey Stirling şi Cdza, care se vor afla într-una dintre locaţiile anunţate. Actorul american Jason Schwartzman va prezenta ceremonia de la New York, iar regizorul Spike Jones va semna regia artistică a evenimentului media.