Yuri Kordonsky şi 27 de tineri actori români, faţă în faţă cu Cehov

27 dintre cei mai promiţători tineri actori români au vorbit vineri, 28 iulie, în Sala Media a Teatrului Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti, despre întâlnirea lor cu opera lui Cehov, sub îndrumarea marelui regizor Yuri Kordonsky. Timp de şapte zile, aceştia au participat la „Cehov/Kordonsky. Laborator de teatru”, primul mare eveniment din cadrul Festivalului Naţional de Teatru, ediţia 2017. Organizat de Festivalul Naţional de Teatru şi de Centrul de Cercetare şi Creaţie Teatrală “Ion Sava”, laboratorul intensiv de creaţie s-a desfăşurat în perioada 22 – 28 iulie, în Bucureşti, la sala Atelier a Teatrului Naţional “I.L. Caragiale”.

Prezentă la întâlnirea cu presa, Marina Constantinescu, director artistic şi selecţioner al Festivalului Naţional de Teatru, iniţiatoarea acestui laborator, i-a mulţumit regizorului: “Cred foarte mult în şcoala pe care o are Yuri Kordonsky. Cred că se întâlneşte rar aceastăîmbinare între un actor extraordinar, un regizor de excepţie şi un profesor de mare har (acum la Yale University – SUA). Îi mulţumesc că a acceptat să suspende, într-un fel, timpul care ne presează pe toţi şi că am reuşit să construim împreună acest prolog al Festivalului Naţional de Teatru. E o preocupare constantă pe care am avut-o de a organiza astfel de întâlniri (precum cele cu Thomas Ostermeier, Luk Perceval, sau Carolyn Carlson) şi sunt convinsă că cei 27 de tineri – nume deja cunoscute ale teatrului românesc, vor avea un cuvânt important de spus pe mai departe, în această meserie. Pentru că eu cred că teatrul înseamnă, până la sfârşit, bucuria de a fi împreună”.

Yuri Kordonsky, regizor, scriitor, actor, profesor de regie în cadrul Yale School of Drama - USA, a stat în mijlocul elevilor săi şi a ascultat cum fiecare şi-a descris experienţa de laborator.

Ada Galeş, Alexandra Sălceanu, Alina Petrică, Ana Bianca Popescu, Andrei Radu, Aylin Cadîr, Ciprian Nicula, Dan Rădulescu, Denisa Nicolae, Emilia Bebu, Emilian Oprea, Florentina Ţilea, Florin Călbăjos, Gabriel Răuţă, George Albert Costea, Ioana Predescu, Ionuţ Toader, Lari Giorgescu, Liviu Romanescu, Maria Bacci Pasello, Paula Niculiţă, Radu Iacoban, Rareş Florin Stoica, Silvana Negruţiu, Silviu Debu, Ştefan Lupu, Vlad Logigan – au fost cei 27 de participanţi la masterclass-ul Cehov/Kordonsky.

„Una din cerinţele importante pe care le-am avut – mărturisea în faţa audienţei Yuri Kordonsky – a fost să ţinem aceste întâlniri de lucru cât se poate de intime, adică cu uşile cât mai închise. Beckett, cred, spunea că orice text dramatic bun este o linişte întreruptă. Noi am întrerupt deja această linişte şi nu ştiu exact cât de bună e „piesa” pe care am încercat să o scriem prin acest tip de întâlniri-conversaţii. Ceea ce mă preocupă pe mine e că în tot ce facem sau spunem ne raportăm prea mult „la trecut”. Dar ce rămâne important e că mâine o luăm de la zero. Iar asta e deopotrivă înfricoşător şi sublim. Cred că aşteptarea cea mai pozitivă pe care o putem avea după astfel de întâlniri este să ridicăm ştacheta „punctului zero” de mâine. Iar eu simt că „punctul meu zero” a urcat puţin mai sus după această săptămână petrecută cu actorii români”, a continuat Yuri Kordonsky.

„Coincidenţa face caYuri Kordonsky să fi debutat în repertoriul Teatrului Naţional din Bucureşti în 2005,în condiţii oarecum similare: era tot perioadăde concedii ale actorilor şi teatrelor, iar efortul repetiţiilor a fost la fel de special...însă, până la urmă, răsplătit de o premieră memorabilă: ”Inimă de câine” – un spectacol cu care a debutat şi direcţia nouă a TNB şi care a dat şi titlul unui program pe care-l păstrăm şi-acum: „Condamnarea comunismului prin teatru”. Întâlnirea cu domnul Kordonsky a fost pentru TNB o dragoste la prima vedere şi continuă într-o eternă poveste de dragoste”, a declarat preşedintele UNITER, Ion Caramitru, care a făcut referire şi la Premiul UNITER 2017 pentru cea mai bună regie, decernat lui Yuri Kordonsky pentru punerea în scenă a spectacolului „În adâncuri”, la Teatrul de Stat Maghiar din Cluj. „În adâncuri”, de Maxim Gorki, traducerea Annamária Radnai, dramaturgia Visky András, scenografia Dragoş Buhagiar, face parte din selecţia oficială a actualei ediţii a FNT şi va putea fi văzut în toamnă la Bucureşti.

Despre laboratorul Cehov / Kordonsky

De-a lungul celor şapte zile, Yuri Kordonsky a abordat lucrul pe texte de A.P. Cehov, metodologia masterclass-ului mixând experienţa sa în multiplele montări ale pieselor cehoviene cu cea de profesor de regie şi actorie în şcoli prestigioase de teatru, precum Columbia University, UC San Diego, George Washington University, Colgate University sau Eugene O’Neill Theater Center. Programul masterclass-ului a îmbinat elemente de teorie cu lucrul practic pe scene din piesele „Pescăruşul”, „Trei surori”, „Unchiul Vania” şi „Livada de vişini”.

Puteţi intraţi pe www.fnt.ro pentru a vedea o galerie foto de la întâlnirea actorilor cu presa.

Festivalul Naţional de Teatru se desfăşoară între 20-30 octombrie la Bucureşti. Ediţia de anul acesta îi este dedicată actorului Victor Rebengiuc.