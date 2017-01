Yves Larock revine la Bucureşti

Celebrul DJ Yves Larock, care a devenit cunoscut la noi în ţară cu melodia „Rise Up”, va reveni în România, pentru a doua oară în acest an, pentru a mixa în „Turabo Society Club” din capitală, pe data de 3 octombrie. Dacă la prima sa vizită în România a venit însoţit de Martijn Ten Velden, acum Yves Larock va sosi împreună cu Jaba, DJ-ul cu care a colaborat la melodiile „By Your Side” şi „Say Yeah”. Single-ul „By Your Side” este cel mai recent hit semnat Yves Larock, melodia beneficiind şi de un videoclip.

Yves Cheminade, alias Yves LaRock, s-a născut în anul 1978 şi este francez de origine elveţiană. LaRock s-a lansat pe piaţa muzicii electronice în anul 2005, cu piesa „Zookey”, primul său single. Adevăratul succes a venit abia doi ani mai tîrziu, cînd piesa „Rise Up” a devenit hit în întreaga lume. Cu toate că nu se aştepta niciodată ca muzica lui să ajungă în topurile din întreaga lume, piesa „Rise Up” figurează ca succes notabil în UK Chart, în topul primelor 20 de track-uri.