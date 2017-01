Zachary Quinto recunoaşte că este homosexual

Actorul american Zachary Quinto s-a alăturat de curând celebrităţilor care au recunoscut public orientarea lor sexuală, precum Ricky Martin, Lance Bass şi Ellen DeGeneres. După ce a refuzat constant să confirme zvonurile până acum, într-un interviu recent, actorul în vârstă de 34 de ani, cunoscut mai ales pentru rolurile din serialele ”Heroes”, ”24 / 24 de ore” sau ”So noTORIous” a recunoscut faptul că este gay. Actorul a vorbit deschis, de asemenea, împotriva agresiunii, făcând chiar şi un video pentru campania It Gets Better, pentru sprijinirea adolescenţilor homosexuali victimizaţi. ”Este cea mai mare provocare pe care am avut-o ca actor şi cea mai mare recompensă. În acelaşi timp, ca gay, mă face să simt că încă mai este multă treabă de făcut şi că mai sunt multe lucruri care au nevoie să fie privite şi spuse”, a mărturisit starul. Zachary Quinto va juca rolul lui Spock în continuarea filmului ”Star Trek”, în 2012. Totodată, va juca în piesa ”Angels in America”, montată pe Broadway.