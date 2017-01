Zaheu pleacă de la IPJ Constanţa

CERERE DE PENSIONARE. Cms. şef Aurelian Zaheu, şeful Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa (IPJ) şi-a înaintat cererea de trecere în rezervă după ce, luni, s-a aflat în faţa Consiliului de Disciplină al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR). Interimatul la comanda IPJ Constanţa va fi asigurat de cms. şef Adrian Rapotan, prim - adjunctul lui Zaheu. Cms. şef Aurelian Zaheu s-a întors marţi seara, de la Bucureşti, unde membrii unei comisii IGPR i-au prezentat concluziile unui control efectuat la IPJ Constanţa, în vara anului trecut, în urma căruia s-au descoperit mai multe abateri. În urma şedinţei la care a fost convocat, Aurelian Zaheu s-a hotărât să renunţe la şefia IPJ Constanţa şi să ceară pensionarea. Ieri dimineaţă, acesta şi-a anunţat subordonaţii că mandatul lui la şefia IPJ Constanţa a luat sfârşit. „Am discutat cu subordonaţii mei şi le-am cerut ca, în continuare, să-şi desfăşoare activitatea cu acelaşi profesionalism de care au dat dovadă şi până acum. Cred că în perioada în care am condus IPJ Constanţa am ridicat ştacheta şi am avut rezultate notabile. Una dintre realizările mandatului meu a fost descoperirea fabricilor ilegale de ţigări care funcţionau pe raza judeţului Constanţa”, a declarat cms. şef Aurelian Zaheu.

„NU AM FOST PRESAT”. Zaheu susţine că nu a fost, sub nicio formă, forţat să renunţe la funcţia de inspector şef al IPJ Constanţa şi neagă faptul că la nivelul IGPR se luase deja decizia demiterii sale ca urmare a evaluării din vara lui 2009. „Nu am fost presat în niciun fel să fac acest gest. Nu s-a întâmplat nimic la Bucureşti. Am o vârstă, am o activitate de aproape 35 de ani în cadrul Poliţiei Române, am vechimea necesară, aşa că m-am hotărât să mă pensionez. Am făcut acest gest din proprie voinţă, din convingere”, a adăugat Zaheu, care a mai spus că se va muta înapoi în Bucureşti. „Mi-a plăcut mult oraşul Constanţa, unde am de gând să revin oricând voi avea prilejul, dar mă voi întoarce în Bucureşti. Nu ştiu ce voi face după încetarea raporturilor mele de muncă cu Ministerului Administraţiei şi Internelor. Oricum, sigur voi munci în continuare”, a mai spus cms. şef Aurelian Zaheu. Ieri dimineaţă, acesta a mers la sediul Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa (SPR), unde i-a oferit agentului şef Gabriel Florescu, poliţistul rănit grav anul trecut, în timpul unei misiuni, un ajutor financiar de 5.000 de lei. „Banii au fost strânşi de la mai mulţi sponsori, cu prilejul Zilei Poliţiei Române. Gabriel Florescu a fost desemnat şi Poliţistul constănţean al anului 2009”, a explicat Zaheu.

SCHIMBAŢI. Înaintea lui Zaheu, la comanda IPJ Constanţa s-au aflat cms. şef Victor Popescu şi chestorul Mircea Bârgoz. Amândoi au pornit la drum cu declaraţii optimiste, dar niciunul dintre ei nu a reuşit să păstreze funcţia de inspector şef mai mult de un an şi jumătate. Cms. şef Victor Popescu a plecat de la şefia instituţiei ca urmare a unor nereguli constatate de Corpul de Control al MAI, iar chestorul Mircea Bârgoz s-a pensionat la cerere, după ce a fost inclus de ministrul Cristian David pe lista şefilor de inspectorate care n-au fost în stare să pună capăt reglărilor de conturi din lumea interlopă. Cms. şef Aurelian Zaheu s-a aflat la comanda Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa timp de doi ani.