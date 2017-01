Zâmbetul unui copil va fi redat datorită dumneavoastră! Vă mulțumim

Asociaţia ”Salvează o inimă”, care a demarat de urgenţă o campanie de strângere de fonduri pentru a-i reda zâmbetul lui Robert, un băieţel de numai două luni care s-a născut cu o anomalie gravă a buzei şi a cerului gurii (cheilognatopalatoschizis) și care trebuie supus la trei operații, a oferit o veste minunată. ”Am reușit să strângem toți banii necesari intervențiilor. Aseară (4 octombrie - n.r.) am avut o mare surpriză, în doar câteva zeci de minute s-au trimis peste 1.200 de SMS-uri, iar surplusul de bani îl vom direcționa către alt copil! Vă mulțumim din suflet pentru sprijin!”, este mesajul asociației.

„VREAU SĂ MULȚUMESC ASOCIAȚIEI, JURNALIȘTILOR ȘI CITITORILOR ZIARULUI ”TELEGRAF”“

Un mesaj de mulțumire a adresat și Valentina Meu, mama băiețelului: ”Acum câteva zile eram foarte supărați că nu știam ce să facem, unde să mergem, cum să ne facem copilul bine. Raza de speranță a venit după ce am vorbit pentru prima dată cu Vlad Placintă și dr. Tănase Tasențe de la Asociația ”Salvează o inimă” și mi-au promis că or să ne ajute să strângem toți banii necesari. Credeam că va dura cel puțin o lună sau chiar două, totuși 6.000 de euro este o sumă colosală pentru noi. Azi dimineață (5 octombrie - n.r.), când m-am trezit, am avut parte de surpriza vieții mele”. Valentina a fost sunată de președintele Vlad Plăcintă și acesta i-a comunicat că în doar câteva zile s-au strâns toți banii pentru băiețel. ”Nu mi-a venit să cred, am plâns de bucurie, nu îmi puteam găsi cuvintele. Vreau să mulțumesc Asociației, jurnaliștilor și cititorilor ziarului ”Telegraf” și tuturor oamenilor cu suflet mare care au înfăptuit acest miracol. Nu o să uităm niciodată minunatul vostru gest”, a declarat Valentina Meu, mama lui Robert. Îi urmăm multă sănătate lui Robert și multe zâmbete!

