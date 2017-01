Zamfir Dumitrescu a demisionat de la conducerea UAP

Zamfir Dumitrescu şi-a dat demisia de la conducerea Uniunii Artiştilor Plastici (UAP), la jumătate de an după ce fusese reales în funcţia de preşedinte, au declarat surse din uniune, confirmate de membri ai conducerii acestei organizaţii. Potrivit aceloraşi surse, Zamfir Dumitrescu dorea să închirieze casei de producţie Castel Film o parte din spaţiile Combinatului Fondului Plastic pentru suma de 75.000 de euro anual, bani ce ar fi fost folosiţi de UAP. Din cauză că cei doi vicepreşedinţi ai Uniunii nu au fost de acord cu acest lucru, Zamfir Dumitrescu şi-a anunţat demisia din funcţia de preşedinte al UAP.

Zamfir Dumitrescu a confirmat, la rîndul său, faptul că şi-a dat demisia şi a admis că principalul motiv pentru care a făcut acest gest este reprezentat de acel contract de închiriere. "Au fost mai multe motive, s-au cumulat în timp. Dar ultima picătură a reprezentat-o respingerea de către conducerea operativă a uniunii a unui contract foarte avantajos pentru UAP. Era vorba de un contract de închiriere la Combinatul Fondului Plastic în valoare de circa 75.000 de euro. Este vorba de nişte spaţii gigantice pe care noi le-am primit şi stau acum nefolosite", a declarat Zamfir Dumitrescu. Din Conducerea Operativă a uniunii fac parte preşedintele UAP, vicepreşedinţii Mihai Chioaru şi Marian Gheorghe şi membrii Vasile Tolan şi Gheorghe Fărcăşiu.

Zamfir Dumitrescu a precizat că decizia sa de demisie este irevocabilă. "Eu nu mă joc cu astfel de lucruri!", a spus artistul, precizînd că se pregăteşte să plece pentru o perioadă din ţară. Dumitrescu susţine că, de-a lungul timpului, a întîmpinat o serie de probleme în regruparea uniunii, întrucît aceasta "a fost sfîşiată de înşişi membrii ei". "Timp de patru ani şi jumătate am încercat să schimbăm statutul uniunii şi să întărim ideea de uniune naţională. Din păcate, unii colegi nu au vrut să meargă pe ideea de unitate în vedere. Am făcut tot ce mi-a stat în puteri, am reuşi să reduc mult din datoriile uniunii", a spus Dumitrescu.

Marian Gheorghe, preşedinte interimar

Marian Gheorghe, vicepreşedinte al Uniunii Artiştilor Plastici (UAP) din România, a preluat funcţia de preşedinte al organizaţiei, a declarat Vasile Fărcăşiu, membru al Conducerii Operative a uniunii. După demisia de marţi a lui Zamfir Dumitrescu din funcţia de preşedinte al UAP, conducerea uniunii a revenit membrilor Conducerii Operative a acesteia. "Dintre noi l-am ales pe Marian Gheorghe (vicepreşedinte al UAP pentru Bucureşti - n.r.) să preia interimatul, pentru că sînt o mulţime de lucuri de făcut", a declarat Vasile Fărcăşiu.

Marian Gheorghe va rămîne în această funcţie pînă la 10 februarie, cînd Consiliul Naţional al UAP se va întruni pentru a stabili o nouă formulă de conducere.

"Zamfir Dumitrescu a spus de mai multe ori că îşi dă demisia. E un om foarte hotărît", a mai spus Fărăcăşiu, motivînd demisia fostului preşedinte şi prin faptul că acesta dorea o mai mare unitate în cadrul biroului de conducere. "Castel Film era o gură de aer pentru noi. Stăm foarte prost financiar, sînt pierderi lunare de peste 100 de milioane de lei (vechi - n. r.)", a declarat Fărcăşiu. Cu toate acestea, el susţine că UAP nu are în prezent datorii, acestea fiind echilibrate anul trecut, cînd au fost scoase la licitaţie o parte din tablourile din patrimoniul uniunii.