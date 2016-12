Zăpada de pe străzi va fi transportată în afara Constanţei

14:01:30 / 31 Ianuarie 2014

la lopata

Voi vreti sa va ia si zapada din fatza portii daca se poate... ieșiți in pana mea și puneti mana pe lopata și nu va mai văitați atât. Cum vrei sa iti intre masina de deszăpezit pe străduțele alea mici unde mai sunt si mașini parcate pe margine??? Pe unde? Pe bulevarde s-a lucrat exact așa cum au spus ca i-am tot vazut. Au trecut toata noaptea cate trei mașini (cu lame +material antiderapant) si o wola a stat in intersecție si impingea mormanele de zăpadă când se formau. Si cum puteti spune ca nu a fost viscol? Voi ati iesit afară in ziua aia? A fost suficient sa merg pana la magazinul din cartier. Bătea vantul din toate direcțiile de nu puteai tine ochi deschiși, si asta in spatele blocului unde cică e adăpost. S-or umple aia de bani dar...s-a muncit totuși. Eu zic sa nu va mai agitați asa ca se poate si mai rau. La noi totuși s-a circulat spre deosebire de alte localități, dar pr străduțele mici e cazul sa mai iasă lumea sa dea zapada dintre mașini, pentru ca nu ați vrea sa va trimita pe vreunul de-ala de la ajutorul social sa va zgârie mașinile si sa le faca praf. Si nici atat nu vrei utilaje mari și greoaie in spații mici si pline de mașini...k iese cu pagubă...