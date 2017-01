Zăpada de pe trotuare, o responsabilitate civică

A venit şi prima zăpadă, care a acoperit oraşul cu un covor alb, care însă are dezavantajul de a deveni repede gri murdar şi pune o serie de probleme atât traficului auto, cât şi celui pietonal. Dacă de pe toate arterele importante din oraş zăpada a fost îndepărtată de utilajele municipalităţii, trotuarele, de care ar fi trebuit să se ocupe bunii gospodari care deţin fronturile stradale respective, au rămas, în mare parte, impracticabile, pietonii trebuind să-şi facă loc printre maşini pentru a ajunge la destinaţie. În weekend, îndepărtând zăpada puteau fi văzuţi doar angajaţii unor instituţii publice, iar unul dintre ei, un gardian public, care a dorit să rămână anonim, s-a declarat întristat de lipsa de responsabilitate civică a concetăţenilor săi: “Dacă aici îndepărtez zăpada ca obligaţie nescrisă a contractului meu de muncă, acasă nu mă obligă nimeni să o fac, dar nu se pune problema ca trotuarul din faţa casei mele să rămână necurăţat. Din păcate, acelaşi lucru nu pot să-l spun şi despre vecinii mei sau mulţi dintre locuitorii Constanţei, care ar trebui să realizeze că pe lângă drepturi au şi obligaţii. Iar una dintre acestea ar fi, de dragul concetăţenilor lor, eliberarea căilor de acces, în dreptul proprietăţilor lor. Lipsa de implicare a oamenilor se vede cu ochiul liber în tot oraşul”.

“MĂ AŞTEPTAM LA ALTCEVA DE LA CONSTANŢA”.• Pentru cei care au venit în urbea noastră la final de săptămână, condiţiile de trafic au fost o surpriză neplăcută. “Eu sunt din Bucureşti şi am venit pentru două zile pe malul mării. Am nimerit cum nu se poate mai prost. Mă aşteptam la altceva de la Constanţa, trotuarele fiind sub domnia zăpezii. Ca pieton, se poate merge doar pe marginea străzii, pe unde circulă şi maşinile, punându-ţi viaţa în pericol. În plus, nici măcar cei de la restaurante nu şi-au curăţat parcările, deşi ar fi fost în interesul lor să aibă eventualii clienţi unde să parcheze. Se pare, totuşi, că delăsarea este omniprezentă în România şi nu cred că se va schimba ceva în mentalul colectiv, care să facă lumea să se implice în diverse acţiuni în folosul comunităţii, cum ar fi curăţarea trotuarelor de zăpadă în această perioadă”, a spus Fănica Pîslaru.