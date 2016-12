Zăpada, o gură de oxigen pentru culturile agricole

Căderile de zăpadă din ultimele zile din Dobrogea reprezintă o adevărată mană cerească pentru culturile agricole. Potrivit directorului executiv al Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (DADR) Constanţa, Boris Parpală, ultimele căderi de zăpadă erau imperios necesare înainte de iminenta apariţie a unor grade cu minus. „Este binevenită zăpada şi a căzut exact la momentul potrivit. Acum, culturile stau la adăpost. Dacă această zăpadă nu ar fi căzut, iar frigul s-ar fi instalat, am fi avut culturi calamitate, mai ales cea de rapiţă, care este foarte sensibilă la ger. Deşi iniţial se preconiza un an agricol secetos, credem acum că va fi unul chiar bun”, a declarat Parpală. El a precizat că, deşi se anunţă în zilele următoare ploi şi ger, culturile agricole nu vor fi afectate, întrucât au stratul protector de zăpadă. „Din datele pe care le am din teren, stratul de zăpadă este de 30 - 40 de centimetri, aşa că nu este cazul să vorbim de culturi descoperite şi vulnerabile la îngheţ”, a spus directorul executiv al DADR Constanţa. Potrivit directorului general al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, Ion Sandu, fenomenele meteorologice acutale vor ajuta culturile agricole din sudul ţării, unde erau probleme în ceea ce priveşte rezerva de umiditate din sol. „În sud erau probleme, cu 7 litri de precipitaţii în toată luna. Chiar dacă va urma un nou episod de vreme rea, culturile au stratul de zăpadă protector şi lucrurile vor sta bine în vară cu recolta”, a spus Sandu. Datele statistice ale DADR Constanţa arată că, în tomană, agricultorii au făcut însămânţări pe 257.835 de hectare. Cele mai mari suprafeţe însămânţate sunt cele de grâu şi secară, culturi care ocupă 167.432 de hectare. De asemenea, fermierii au mai cultivat 28.625 de hectare de orz, 27.753 de hectare de orzoaică de toamnă şi 24.525 de hectare de rapiţă.