Zăpada va lua autoritățile prin surprindere și iarna aceasta?

Sezonul rece ne bate la ușă. Asta ne determină să ne întrebăm, din nou, la fel cum o facem în fiecare an: ne va lua iarna prin surprindere? Dacă este să luăm în considerare ceea ce spun autoritățile de la București, se pare că da. Asta deoarece, afirmă premierul Dacian Cioloș, în doar 26 din 41 de județe există încheiate contracte cu firmele de deszăpezire. De aceea, șeful Guvernului a cerut, miercuri, 2 noiembrie, urgentarea încheierii contractelor de deszăpezire, solicitând totodată transparență maximă în publicarea lor. „Înțeleg că avem, încă, tronsoane de autostrăzi și de drumuri naționale pentru care nu s-au încheiat contracte de deszăpezire. În 15 județe contractele se află în diverse stadii. V-aș ruga să urmăriți modul în care se derulează finalizarea acestor contracte“, a spus Cioloș la începutul ședinței de Guvern de miercuri.

CARE ESTE SITUAȚIA LA CONSTANȚA

Printre județele unde nu există încă încheiate contracte pentru deszăpezirea drumurilor se numără și Constanța. În ceea ce privește drumurile județene, conducerea Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri (RAJDP) spune că problema contractului va fi soluționată în câteva zile împreună cu șefii Consiliului Județean Constanța (CJC). „În cazul în care va ninge, în perioada următoare, nu riscăm să rămânem înzăpeziți. Avem suficient material antiderapant, iar contractul de deszăpezire a drumurilor va fi semnat în câteva zile“, a declarat directorul tehnic al RAJDP, Lucian Poșerba. La rândul său, președintele CJC, Horia Țuțuianu, a spus că drumarii constănţeni sunt pregătiți să intervină, în condițiile în care, în urmă cu câteva zile, consilierii județeni au aprobat tarifele pentru deszăpezire practicate de RAJDP în iarna 2016 - 2017. „Am avut prima întâlnire a Comandamentului de Iarnă, la baza RAJDP din comuna Cuza Vodă. Spre deosebire de data trecută, când utilajele nu erau funcționale, acum am găsit o secție cu lucrări în derulare. Pentru că ne așteptăm la o iarnă friguroasă, am verificat starea utilajelor de deszăpezire, precum și stocurile de materiale antiderapante. Consider că suntem capabili să intervenim cu cele 94 de utilaje din dotare, imediat ce situația o va impune. Tot miercuri am identificat și traseele de intervenție, precum și punctele sensibile de pe acestea. Până în momentul în care intervențiile vor fi necesare, utilajele RAJDP își vor continua activitatea comercială, astfel încât să ne onorăm comenzile“, a declarat Țuțuianu. O situație mai delicată se înregistrează în ceea ce privește drumurile naționale din județul Constanța. Potrivit site-ului Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), licitația pentru desemnarea firmei care se va ocupa efectiv de deszăpezirea drumurilor naționale din județul Constanța a fost contestată. „Pentru loturile unde încă nu sunt încheiate procedurile de licitaţie din cauza contestaţiilor, dar şi din cauza perioadelor legale de aşteptare pentru încheierea Acordurilor-cadru, activitatea de deszăpezire se va efectua cu utilajele proprii din cadrul Direcției Regionale de Drumuri Poduri (DRDP) Constanţa“, spun cei de la CNAIR.