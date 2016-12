Zarurile vor fi... aruncate

Ultima rundă a incitantei emisiuni-concurs „Noroc că ştii”, a cărei gazdă este omul de televiziune Sorin-Lucian Ionescu, are loc în această seară, de la ora 20.30, la Neptun TV. De-a lungul celor patru luni în care a fost difuzată, această producţie de excepţie a „televiziunii de la mare” a reuşit să îşi fidelizeze un public telespectator numeros, nu doar din Dobrogea, ci din întreaga ţară, care aşteaptă, astăzi, cu nerăbdare, ca zarurile să fie... aruncate. După runde aprige de concurs, care au adus în atenţia telespectatorilor persoane curajoase, ce au mizat atît pe noţiunile de cultură generală solide, cît şi pe… noroc, primul sezon al emisiunii „Noroc că ştii” ajunge la momentul de maxim interes: aflarea cîştigătorului Marelui Premiu, un autoturism marca Mitsubishi Colt. „Lupta” finală se va da între Gheorghe Ţintă, Vali Petcu, Florin Leonard şi Octavian Mitroi, iar telespectatorii vor avea prilejul să constate cine va ieşi învingător: norocul sau... ştiinţa. Pentru că se spune că în viaţă nu poţi face nimic şi fără un pic de noroc, Tomiris, astrologul Neptun TV, le-a realizat celor patru concurenţi astrogramele personalizate, pentru a vedea dacă vreunul dintre cei patru concurenţi rămaşi în joc este favorizat în mod deosebit de astre.

Gheorghe Ţintă – perfecţionistul

Născut pe 29 noiembrie 1955, cu trei planete în semnul Săgetătorului, Gheorghe Ţintă împrumută de la acest semn optimismul, idealurile mari, dar şi atracţia faţă de călătorii, studii, educaţie superioară. Semnele de foc şi semnele de aer au, sub acest raport, cea mai puternică influenţă. Este o fire veselă, sinceră, justă, independentă, cu înclinaţii evidente spre sport şi activităţi în natură. Datorita Lunii în semnul Gemenilor, dar şi prin prezenţa planetei comunicării, Mercur, în semnul de naştere, nativul este adaptabil, schimbător, îi plac oamenii şi conversaţiile. O minte în mod evident nu foarte calculată, ba chiar din contră, destul de împrăştiată, rămîne, totuşi, versatilă, agilă, cu aspiraţii mari. Manifestă atracţii nu faţă de cîştiguri, cît faţă de orice fel de competiţii, călătorii, sporturi sau activităţi ce ţin de transmiterea informaţiilor, cunoştinţelor. Din punct de vedere profesional, datorită lui Marte situat chiar într-unul din domiciliile sale, este motivat, muncitor, analitic, cu abilităţi mecanice, dar şi de manipulare. Există o plăcere deosebită de a cunoaşte, de a afla, de a fi la curent, de a înţelege, dar şi de a perfecţiona şi a îmbunătăţi în permanenţă. Nimic nu îl mulţumeşte pe deplin şi mereu are senzaţia că lucrul făcut de el este cel mai bine realizat sau că părerea lui este cea mai bine argumentată. Se bagă, adesea, în viaţa altora, fără nicio invitaţie în acest sens. Uranus în Leu îi conferă nativului o natură foarte hotărîtă, rebelă, nesuportînd nicio contradicţie, situîndu-se la extreme, atît în afecţiunea, cît şi în aversiunea sa, dispreţuind complet convenţiile atunci cînd trebuie să se supună unor autorităţi sau oameni cu funcţie sau putere. Genul de subaltern, angajat carismatic şi muncitor, dar incomod, pentru că tinde să îşi manipuleze colegii, să îşi discrediteze şefii sau să ceară în permanenţă explicaţii şi justificării de la aceştia pentru deciziile luate. Perfecţionist pînă în pînzele albe, gafează, adesea, în societate, aducînd în discuţie subiecte tabu sau făcînd pe bufonul, stîrnind rîsete la şedinţe simandicoase. Nimic nu îl enervează mai tare decît formalismul şi ordinele bazate pe „pentru că aşa vreau eu”.

Vali Petcu – Un geamăn doar în aparenţă

Născut pe data de 5 iunie 1964, astrograma acestui „geamăn pe hîrtie” are o amprentă combinată a Soarelui, a lui Mercur şi a Casei a III-a. Nativul este adaptabil, ager, curios, dar cu preocupări stabile, cu talent pentru comerţ, educaţie sau ştiinţă. Un nativ dual, dar cu un simţ puternic al proprietăţii, ceea ce geamănul autentic doar visează, dar nu dezvoltă. Mercur în Taur dă un spirit care îşi ia mereu un timp necesar să se gîndească, dar odată ce a ajuns la o hotărîre, este aproape la fel de dificil să-l faci să şi-o schimbe. De aici apare tenta capricioasă, încăpăţînarea, ranchiuna, posesivitatea şi tendinţa de a nu îşi recunoaşte niciodată greşelile. Astfel de persoane nu fac decît ceea ce vor, în ciuda oricărui raţionament, argument, rugăminte şi dacă cineva încearcă să îi contrazică, se simt deranjaţi şi ripostează oricît timp ar trece. Este un nativ cîrcotaş, posesiv, grijuliu cu veniturile şi cheltuielile, el fiind, de altfel, contabilul casei şi factorul de decizie în cheltuielile gospodăreşti care duc la sporirea confortului propriei familii. Nimic nu este irosit, totul este investit.

Siguranţa şi liniştea casei sînt foarte importante pentru acest nativ, care este mai degrabă conservator şi înclinat să examineze cu grijă avantajele oricărei propuneri înainte de a da un răspuns. Manifestă prudenţă şi o atitudine conservatoare în privinţa valorilor şi banilor. Ambiţia şi munca aduc posesii ce sînt atent mînuite. Este o nevoie absolută de plată a datoriilor, respect pentru bogăţie şi valori tradiţionale, acesta fiind, de altfel, şi motivul pentru care această persoană urăşte împrumuturile de orice fel, nici nu cere, dar nici nu dă, mai ales bani.

Soarele în cuadratură cu Pluton, dar şi conjuncţia Mercur - Marte arată un nativ gurmand, pofticios, ataşat de casă, familie, linia maternă a familiei de origine, enervîndu-se teribil ori de cîte ori talentele sau defectele propriei mame sînt puse in discuţie. Un temperament iritabil, supărăcios, care pune la suflet cele mai banale neînţelegeri şi în ciuda unei sănătăţi în general bune, tinde să manifeste probleme cardiace sau probleme de somn din cauza tendinţei de a folosi perioada nopţii pentru planuri, bilanţuri şi proiecte de investiţii.

Florin Leonard – Cîrcotaşul

În zodia Rac, născut pe 25 iunie 1968, Florin Leonard este un nativ cu suişuri şi coborîşuri pe parcursul vieţii. Un fel de alba-neagra, jucată cu propria viaţă. Manifestă plăcerea deplasărilor, călătoriilor. Persoana este, întotdeauna, gata să facă vreo nouă investigaţie sau să meargă în vreun loc nou din plăcerea schimbării: pe scurt, tot ce este nou îl atrage. Are multe idei active, gînduri libere, schimbătoare şi adaptabile, o minte comunicativă, amuzantă, deschisă, dar critică atunci cînd este vorba de idealurile altora. Este o persoană calculată, dar impulsivă, care întîi plănuieşte şi apoi acţionează, asta dacă nu se plictiseşte, desigur, pe parcurs. Pentru el, interesantă este replica dată pe moment, faptul că a bătut fierul cît a fost cald sau că a reuşit să strige „înainte” cînd o sută de oameni au strigat „înapoi”. Refuză să se lase influenţat de idei preconcepute sau de opinii stabilite şi bucurîndu-se de persuasiune, reuşeşte să cîştige popularitate, ripostînd rapid şi drept atunci cînd ceilalţi preferă să tacă.

Fire foarte iritabilă, mai ales în ceea ce priveşte raporturile sale cu patronii sau prietenii săi, cu toţi cei care au vreo legătură cu munca sa, este predispus la neplăceri cu programul sau cu angajaţii. Nu se adaptează la niciun program sau condică de prezenţă, urăşte birocraţia şi dările de seamă. Are percepţii profunde, ascuţite, o imaginaţie fertilă, inspirată, însă niciodată nu este mulţumit de felul în care îşi exprimă talentul artistic. Realizează, dar distruge, creează, dar strică. Ipohondru, are pretenţii de la viaţă şi de la destin, neconcentrîndu-se însă, deloc pe etapele ce sînt necesare în viaţă. Vrea multe şi repede, enervîndu-se în faţa obstacolelor şi a problemelor ridicate de alţii, devine maliţios şi ranchiunos supărîndu-se, adesea, pe cei nevinovaţi si uită să îşi verifice erorile din propriul comportament. Tensiuni şi inhibiţii emoţionale. Nerăbdare, cît şi lipsă de metodă, implicare în proiecte idealistice, nepractice. Evadare din realitate. Persoana are tendinţe reformatoare şi doreşte să perfecţioneze totul, este genul de om pentru care niciodată albul nu este alb îndeajuns.

Octavian Mitroi – Neconvenţionalul

Născut pe 24 noiembrie 1981, Octavian Mitroi dispune de originalitate în gîndire, acţiuni ce vin brusc, neaşteptat, un caracter curajos, independent, energic, care şochează şi surprinde. Datorită modului de aspectare al planetei Mercur, nativul este îndîrjit, încăpăţînat şi e dificil să te înţelegi cu el, fiind capabil de sarcasme muşcătoare, replici acide şi este, adesea, stăpînit de nevoia de a cere socoteală pe un ton nepotrivit. Mult prea critic şi cinic, cere perfecţiune şi metode corecte, el însuşi fiind un disciplinat, o fire ambiţioasă, o inteligenţă trează, capabilă de a prinde o idee şi de a o analiza pînă la capăt. Îi lipseşte, însă, datorită îndîrjirii cu care îşi doreşte să se realizeze lucrurile, norocul de cîştig financiar. Cu cît va urmări mai tare banii. cu atît aceştia se vor încăpăţîna să nu intre în portofel.

El încearcă să facă mai multe lucruri simultan, nereuşind să îşi respecte obligaţiile, obosindu-se. Nu are capacitatea decît de a începe lucrurile, dar nu şi pe aceea de a le finaliza. Nu este, niciodată, sigur sau stăpîn pe ceea ce are şi de aici apare şi omniprezenta neîncredere în sine. Se crede un spirit justiţiar chemat să facă dreptate, însă, adesea, este mînat de subiectivism în motivarea acestei dreptăţi. Pătimaş prin definiţie, nu poate desprinde esenţialul şi/sau forma de conţinut.