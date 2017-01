„Zarvă în livada de guave”, romanul de debut al scriitoarei Kiran Desai, lansat în România

Romanul „Zarvă în livada de guave”, prin care Kiran Desai, cea mai tînără cîştigătoare a Man Booker Prize, în 2006, şi-a făcut debutul în lumea literaturii, a fost lansat de editura „Polirom”. „Zarvă în livada de guave” l-a făcut pe Salman Rushdie să afirme, în 1998, despre Kiran Desai că „este o scriitoare excepţională”. La numai 35 de ani, Kiran Desai a devenit cea mai tînără cîştigătoare Man Booker Prize, pentru romanul „Moştenitoarea tărîmului pierdut\", după ce mai fusese nominalizată de trei ori la această distincţie.

Povestea din această carte, spusă cu umor, savoare şi exotism, urmăreşte traiectoria haotică a destinului lui Sampath Chawla şi transformarea sa neaşteptată dintr-un mărunt funcţionar în gurul din arborele de guava. Deşi născut sub auspicii favorabile, Sampath se pomeneşte, din cauza lipsei de ambiţie şi a firii sale distrate, într-o fundătură a vieţii. După ce strică, printr-un dans obscen, petrecerea de nuntă a fiicei şefului său, Sampath fuge de acasă şi se retrage în pădure, alegîndu-şi drept sălaş un arbore de guava. Greşit interpretat, gestul său îi atrage peste noapte nenumăraţi adepţi, care se adună să-i asculte predicile. Însă lucrurile iau o întorsătură proastă atunci cînd tovarăşele lui Sampath, maimuţele, dau în patima băuturii şi încep să terorizeze oraşul. Paradisul liniştit al lui Sampath se transformă într-un infern, în care zarva şi hărmălaia sunt la ele acasă, potrivit comunicatului editurii.

Kiran Desai este fiica celebrei scriitoare indiene Anita Desai. După ce a absolvit Colegiul Bennington şi Universitatea Hollins, a urmat cursuri de creative writing la Universitatea Columbia. Primul său roman, „Hullabaloo in the Guava Orchard” („Zarvă în livada de guave”), a fost primit extrem de favorabil de critica literară internaţională. În 2006, cel de-al doilea roman al său, „The Inheritance of Loss” („Moştenitoarea tărîmului pierdut”), a obţinut prestigiosul Man Booker.