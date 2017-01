Zăvoranca despre Anda Adam: „Mămăiţă cu breton”

Mesajele dintre iubitul Andei Adam, Cătălin Ţâră, şi Oana Zăvoranu au provocat un adevărat război al declaraţiilor între cele două dive. Iritată că blonda ar fi spus despre ea că „o calcă în picioare”, Oana a luat foc şi a dezvăluit că nu ea este vinovată de problemele pe care cei doi le au acum. „El m-a contactat pe Facebook, din luna octombrie, dar eu nu ştiam cine este acest Cătălin Ţâră, însă m-am documentat rapid. Abia în ianuarie am început să vorbim. Mămăiţa asta cu breton ar trebui să spună şi ea ceva. Cred că are ceva de lansat, are o piesă în lucru şi îi convine de minune situaţia”, a spus Oana Zăvoranu. Actriţa nu este singura brunetă care i-a picat cu tronc fotbalistului. Cătălin Ţâră ar fi abordat-o şi pe fotomodelul Raluca Dumitru, tot pe reţeaua de socializare, însă s-a lovit de refuzul acesteia.