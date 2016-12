Zăvoranca îl regretă pe Pepe

Oana Zăvoranu pare să fi revenit la sentimente mai bune faţă de fostul soţ, Pepe, pe care, până de curând, nu ezita să-l facă albie de porci cu orice ocazie. Bruneta a schimbat tonul atunci când a fost întrebată, recent, despre Pepe.

„Eu nu mai am nimic cu el. Mi-a făcut mult rău, a vorbit foarte urât despre mine şi înţeleg de ce a făcut lucrul ăsta. Am greşit şi eu. Eu nu-l mai urăsc. Îi doresc să fie fericit cu Raluca, să aibă copii. Trebuie să recunosc că mi-e dor de el. Am putea, nu să fim prieteni, ci măcar să ne salutăm şi să ne comportăm ca doi oameni normali. Ne-am iubit şapte ani şi a fost dragoste între noi. Nimeni şi nimic nu ne poate lua ce am avut. Noi nu am stat împreună că eram legaţi de copii, căţei, purcei, a fost pur şi simplu dragoste. Mi-e dor să-l iau în braţe şi să-l întreb: „Ce faci, Pepe?”. Doar atât. A fost bărbatul vieţii mele”, a declarat Oana Zăvoranu.