Zăvoranca şi-a serbat ziua în club

Oana Zăvoranu a împlinit, ieri, 41 de ani, dar şi-a serbat ziua de naştere în avans, în weekend, într-un club bucureştean. Ea a defilat la o prezentare de modă, dansând singură pe podium în văzul celor câteva sute de petrecăreţi. Bruneta a îmbrăcat o rochie albă de vară, decupată în zona frontală până la nivelul coapselor. De fericire că este privită şi admirată, Oana s-a dat în stambă timp de câteva minute, pentru ca apoi să revină pe podium purtând o nouă ţinută din colecţia respectivă.

MESAJ SUGESTIV PE FACEBOOK După prezentarea din club, Oana a postat un mesaj pe pagina ei de Facebook prin care mărturiseşte că trece prin momente grele şi că preferă să se lepede de anumite persoane. „Este extrem de adevărat că ceea ce nu te doboară te face mereu mai puternic… o simt pe propria-mi piele şi, fără falsă modestie, sunt foarte mândră că sunt fata lui tata şi a lui mama, de la ei am puterea, genele bune… frumuseţea, simţul dreptăţii şi al luptei pentru adevăr, de la ei am o educaţie frumoasă, sunt un om altruist. (...) Sper ca în scurt timp să pot dovedi că sunt nevinovată în cazul speţei despre care nu pot vorbi acum. Şi, de obicei, când eu vorbesc cu dovezi şi sinceritate, alţii tac. Sunt extrem de hărţuită, în aceste momente, de diverşi indivizi şi individe care, sub varii pretexte, încearcă să mă caute cu provocări sau „sfaturi bune“, dar este inutil deranjul lor, deoarece eu sunt de neclintit. Se întâmplă şi multe lucruri frumoase şi interesante în viaţa mea, pe care le voi împărtăşi cu voi, cu drag cât mai repede“, a scris Oana pe Facebook.

Bruneta este în continuare cercetată în libertate pentru şantaj şi riscă până la şapte ani de închisoare, după ce a solicitat şi a primit 10.000 de euro de la un medic estetician care a operat-o.