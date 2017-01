Zăvorancele: împăcare live cu rating peste filmul lui Tudy

Schimbări spectaculoase în viaţa Oanei Zăvoranu: după ce, timp de şapte ani, ea şi mama ei s-au împroşcat cu tot felul de acuze şi jigniri în faţa presei, controversata „vedetă” a decis să se împace cu cea care i-a dat viaţă, Marioara, joi noapte, desigur, tot în direct, în studioul unei emisiuni TV. Ratingul a crescut vertiginos după ce fostele combatante au făcut schimb de flori şi declaraţii lacrimogene. „Îi spun mamei mele să mă ierte pentru tot ce-am făcut cu voie sau fără voie, că îi mulţumesc că m-a făcut, că nu există o zi în care să nu mă gândesc la tata şi că indiferent de ce am greşit eu, ea rămâne mama mea, indiferent de relaţia mea cu ea de acum încolo. Nu ştiu dacă vom fi împreună tot timpul, dar eu, una, n-am s-o mai jignesc niciodată, am s-o las să se poarte cum crede. Nu îi cer absolut nimic, pentru că am înţeles astăzi că averea ţi-o faci singur\", a declarat Oana Zăvoranu.

La rândul său, Mariana Zăvoranu a întors complimentele: „Din sufletul meu, Oana n-a plecat nicio secundă. Nu întâmplător am fost din uşă în uşă la toate televiziunile, n-am făcut-o din interes, ci din disperare că o grămadă de ani mi-am pierdut copilul. Nici nu ştiu ei cât de bună eşti şi cât de bun suflet ai, că doar la pieptul meu ai crescut. Deveniseşi parcă posedată de diavol\". De generozitatea sentimentelor artistei nu a scăpat nici soţul său: „Am avut tăria să spun din primele zile că am greşit. Pepe e în sufletul meu şi o să fie toată viaţa. El nu este ca acum: rău, răzbunător, e îndurerat. Pepe nu a meritat nimic din ceea ce s-a întâmplat. Şapte ani de zile m-a iubit enorm”.

Cuvintele Oanei se pare că l-au impresionat pe solistul latino să o ierte şi se zvoneşte că acesta ar fi vrut să intre în direct în emisiune până când numele celebrului politician onanist Tudy a revenit pe buzele soţiei sale. Aceasta i-a oferit un buchet şi amantului ei, câştigată, probabil, de filmuleţul în care eurodeputatul Tudor Ionescu se masturba într-o toaletă publică, pomenindu-l pe Pepe. Querida nu a uitat-o nici pe amica sa, Ana Maria Prodan, căreia i-a mulţumit pentru sprijin. Replica impresarei nu s-a lăsat aşteptată: „Te iubesc şi plâng ca vaca\", a venit răspunsul prin sms.

Pentru că florile şi lacrimile au curs din abundenţă într-un show 100% românesc, ultimul buchet de flori a însemnat o altă răsturnare de situaţie: a fost dedicat de Oana nu lui Vadim, cum sperau corifeii împăcării cu lumea, nici carierei politice a tânărului amant, ci… familiei soţului ei: „Nu m-aţi vrut pentru că citiseţi despre mine nişte porcării în ziare”, a concluzionat mondena…