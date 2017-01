Zbor CIA în România, cu avionul vicepreşedintelui noii proprietare a FC Liverpool

Vicepreşedintele companiei americane care a achiziţionat FC Liverpool a închiriat CIA un avion folosit probabil pentru extrădări excepţionale, iar un raport al grupului Reprieve face legătura între un zbor către România şi răpirea unor agenţi al-Qaida, relatează ”Mail on Sunday”. Potrivit raportului organizaţiei pentru drepturile omului Reprieve, avionul ar fi fost folosit pentru cel puţin două extrădări extraordinare. Documentul face legătura între două zboruri - de la Guantanamo către Maroc, în data de 27 martie 2004 şi de la Guantanamo către România şi Maroc, în 12 aprilie 2004 - şi răpirea agenţilor al-Qaida Abd al Rahim al-Nashiri, Abu Zubaydah, Ramzi bin al-Shibh şi Mustafa al-Hawsawi. Cei patru suspecţi au fost transferaţi de la centrul de detenţie de la Guantanamo Bay către închisori din străinătate, în martie şi aprilie 2004. Avionul îi aparţine lui Phillip Morse, în vârstă de 69 de ani, vicepreşedinte al New England Sports Venture (NESV), care a achiziţionat, vineri, clubul de fotbal britanic, pentru suma de 300 de milioane de lire sterline (340 de milioane de euro). Conform investigaţiei citate de ”Mail on Sunday”, avionul a fost închiriat de CIA, între 2002 şi 2005, în schimbul unor sume de ordinul milioanelor de lire.

Anchetele efectuate de Parlamentul European şi grupuri pentru apărarea drepturilor omului au indicat legături între avion şi extrădările excepţionale efectuate de CIA în această perioadă. Un raport PE arată o legătură directă între avion şi răpirea predicatorului Abu Omar, reţinut la Milano, în 2003 şi transferat la Cairo, documentul incluzând şi documente de zbor ale avionului lui Morse, inscripţionat cu logo-ul echipei de baseball Boston Red Sox. Aparatul de tip Gulfstream IV cu 19 locuri, cu numărul de înregistrare N85VM, a efectuat un zbor între Washington şi baza Ramstein, în februarie 2003. În ziua răpirii lui Omar, la 17 februarie, aparatul a decolat de la Ramstein şi a aterizat la Cairo, în ziua următoare plecând către Washington. Avionul a mai aterizat la Kabul, Rabat, Tripoli sau Baku, iar după schimbarea datelor de înregistrare în decembrie 2004 a mai efectuat cel puţin 51 de zboruri la Guantanamo. Morse a confirmat că a închiriat avionul Agenţiei Centrale de Informaţii, dar a precizat că a renunţat la aceasta după ce a aflat despre extrădarea lui Omar, la începutul anului 2005.