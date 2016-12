Zdob şi Zdub cântă într-un club bucureştean

Trupa Zdob şi Zdub, angajată în cursa pentru Eurovision 2011 din partea Moldovei, va concerta, sâmbătă, în Bucureşti. Formaţia va cânta la inaugurarea unui club de la subsolul Godot Café-Teatru. Evenimentul în cadrul căruia trupa Zdob şi Zdub va cânta piese de pe viitorul album, dar şi cântece devenite deja „evergreen-uri\", va avea şi un after-party.

De la jumătatea anilor \'90, etno-rockerii de la Zdob şi Zdub combină hardcore-ul cu folclorul românesc într-un mod inedit, oferind un show spectaculos: un mix de hip-hop, drum\'n\'bass, jungle, punk, un crossover muzical original, unde se întâlnesc intensitatea urbană şi spiritul rural. Trupa a concertat în peste 20 de ţări, pe unele dintre cele mai bune scene ale Europei, iar de-a lungul timpului, a cântat în deschiderea unor formaţii de renume: Red Hot Chili Peppers, Emir Kusturica & No Smoking Orchestra, Biohazard, Rollins Band, Rage Against The Machine, Soulfly, The Garbage, Fun Lovin\' Criminals. La Eurovision 2005, formaţia a ocupat locul al şaselea şi a fost nominalizată la premiile MTV Europe.

Pentru a adăuga autenticitate sound-ului ei, trupa Zdob şi Zdub a înregistrat unele piese şi a cântat live cu interpreţi de folclor ca Vasile Dinu (MC Vasile, din România), Surorile Osoianu (din Moldova) sau Trio Erdenko (din Rusia). De-a lungul timpului, trupa a înregistrat piese care, din diferite motive, nu au fost lansate. Ele vor fi reunite într-un nou album, care va conţine câteva colaborări, dar şi versiunea rusească a unor piese proprii ori cover-uri. În acest an, trupa va lansa un album în limba engleză.