Zdob şi Zdub, în deschiderea concertului Linkin Park

Formaţia rock de peste Prut Zdob şi Zdub va deschide primul concert al trupei Linkin Park în România, care va avea loc pe 6 iunie, la Romexpo Bucureşti, după cum anunţă organizatorii de la Events. Accesul în Parcarea A este permis de la ora 17.30, iar spectacolul va începe la ora 19.00.

Biletele pentru acest concert au preţuri de 130 de lei - Gazon B, 200 de lei - Gazon A, 270 de lei - Golden Ring şi 360 de lei - Tribuna VIP. Ele pot fi cumpărate online, din reţeaua eventim.ro.

De-a lungul anilor, trupa Zdob şi Zdub a cântat în deschiderea show-urilor unor formaţii de renume mondial, precum Red Hot Chili Peppers, Emir Kusturica & No Smoking Orchestra, Biohazard, Rollins Band, Rage Against The Machine, Soulfly, The Garbage, sau Fun Lovin\' Criminals. Din componenţa trupei fac parte Roman Iagupov - voce, Mihai Gincu - bass, Sveatoslav Starus şi Andrei Cebotari - tobe, Valeriu Mazilu - trompetă, cimpoi, Victor Dandeş - trombon şi instrumente populare.

Celebra trupă americană Linkin Park va concerta, luna viitoare, în premieră, în România. Mike Shinoda, Chester Bennington, Brad Delson, Phoenix, Joe Hahn, Rob Bourdon nu sunt doar o trupă de rock, ci un hibrid rock, hip-hop, electronic, rock alternativ. Linkin Park a vândut peste 45 de milioane de albume în întreaga lume şi a câştigat două premii Grammy din şase nominalizări, plus numeroase alte trofee ale industriei muzicale.