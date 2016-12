Zdrobit de o combină agricolă

Un bărbat în vîrstă de 46 de ani, din comuna constănţeană Chirnogeni, şi-a pierdut viaţa vineri dimineaţă, după ce a fost strivit de combina agricolă pe care lucra. Tragedia a avut loc pe o solă de grîu din apropierea localităţii Chirnogeni. Oamenii legii spun că Ion Pena, angajat în funcţia de combiner la o firmă din zonă, a venit vineri dimineaţă la serviciu şi a încercat minute în şir să pornească utilajul. „Nu a reuşit, aşa că a ieşit din cabină şi s-a căţărat pe roata dreapta faţă, pentru a pune în funcţiune combina, de la un releu, care se află chiar lîngă baterii. A reuşit să pornească motorul, dar a uitat că utilajul se afla în viteză. Combina s-a pus în mişcare, iar el nu a mai apucat să facă nimic. A fost prins sub roata mare a combinei, care l-a zdrobit. L-am auzit ţipînd şi am sărit în ajutorul lui. Am reuşit să-l scoatem de sub utilaj înainte să treacă peste el şi roata din spate”, îşi aminteşte cu groază Iulian Dumitrache, de 45 de ani, unul dintre colegii victimei. Imediat după îngrozitorul accident, martorii au sunat la 112 şi au cerut ajutor. Din nefericire, medicii din ambulanţa care a sosit la faţa locului nu au mai putut face nimic pentru a-l salva pe Ion Pena. Vestea a venit ca un trăznet pentru membrii familiei. „Nu-mi vine să cred ce s-a întîmplat... Avea patru copii, care au rămas acum fără tată. Cel mai mic dintre ei are 11 ani. Nu ştiu cum s-a putut întîmpla grozăvia asta. Lucra de aproape 18 ani pe combine agricole, avea experienţă”, spune Niculae Pena, de 71 de ani, tatăl victimei. La locul tragediei au sosit şi reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă din Constanţa (ITM), care au deschis o anchetă pentru a elucida împrejurările exacte în care s-a petrecut accidentul. „Din primele cercetări, se pare că victima nu a procedat corect. Nu a reuşit să pornească utilajul şi a încercat un artificiu, care este interzis. S-a urcat pe roată şi a fost prins sub ea în momentul în care combina şi-a început deplasarea”, a declarat Cîimed Memedali, inspector de muncă în cadrul ITM Constanţa. Ancheta este coordonată de procurorii Parchetului de pe lîngă Judecătoria Constanţa. Ion Pena era angajat la firma Agrochim Chirnogeni. Trupul neînsufleţit al bărbatului a fost transportat la morgă pentru efectuarea necropsiei.