Zece ani de Aeromania, cu cei mai mari acrobați aerieni din lume

Meteorologii au anunțat că cerul va fi senin pe litoral în weekend, deci e vreme bună de admirat acrobații aeriene extraordinare. Numai bine pentru a zecea ediție Aeromania, tradiționalul spectacol aviatic care are loc în fiecare an, la Aeroportul Internațional din Tuzla. Timp de șapte ore, așii acrobațiilor aeriene vor executa numere speciale, care îi vor ține pe spectatori cu ochii pe cer. Un spectacol inedit se va desfășura și la sol, unde vor avea loc concerte rock, parade de mașini de epocă și expoziții de aeronave. Ediția din acest an a mitingului aviatic de la Tuzla marchează mai multe aniversări. Pe lângă sărbătorirea a zece ani de spectacole aeriene organizate de Aeroportul Tuzla, Aeromania 2016 înseamnă cerebrarea a zece ani de la debutul primei formații private de acrobație aeriană, Iacării Acrobați, alcătuită din piloții Dan Ștefănescu, Ioan Postolache și Dan Conderman. Ei și-au început activitatea în această formulă tot la Aeromania. Totodată, ediția din 2016 a mitingului marchează zece ani de zbor peste mare cu elicoptere din clasa A de performanță, fără incidente majore. Nu în ultimul rând, la Aeromania 2016 se lansează prima școală de acrobație aeriană, care va își va desfășura activitatea în cadrul Aeroportului Tuzla.

ȘAPTE ORE DE SHOW CU AȘII ACROBAȚIEI AERIENE

Spectacolul de pe cer începe de la ora 15.00, dar accesul publicului este permis începând cu ora 14.00, când vor începe spectacole de dansuri turcești și grecești. De la ora 15.00 vor evolua pe cer piloții de la Aeroportul Tuzla, care vor efectua zboruri în formație și acrobații solo. De la ora 15.50 va avea loc o demonstrație a Statului Major al Forţelor Navale cu trei aparate YAR 330 Puma Naval, patru aparate MiG 21 Lancer şi trei aparate YAR 330 Puma. Cele mai interesante acrobații încep de la ora 17.20, când multiplul campion mondial la acrobație aeriană Jurgis Kairys va evolua solo. El va fi urmat de formația Hawks of Romania de la Aeroclubul României. De la 19.35 va putea fi admirată formația de planoare White Wings de la Aeroclubul României, urmată de două lansări de parașutiști din formația Blue Wings a Aeroclubului României. Show-ul aviatic se va încheia cu celebra „Vânătoare tâlhărească”, un număr aeriano-pirotehnic special, pregătit de Air Bandits (Jurgis Kairys și Iacării Acrobați). Spectacolul va continua la sol cu recitaluri ale formației Zdob și Zdub și artistului Mihai Mărgineanu.

TRANSPORT GRATUIT

Dacă vreți să ajungeți la show, dar nu aveți cu ce, nu trebuie să vă faceți griji. RATC Constanța a pus la dispoziție trei mijloace de transport care asigură deplasarea gratuită din Constanța la Aeroportul din Tuzla și retur. Autobuzele, marcate cu afișe pe care scrie „Aeromania” sau „Cursă specială”, pleacă din zona Gara Constanța la orele 15.00, 15.30 și 16.00 și din Aeroportul Tuzla la orele 20.00, 20.30 și 21.00. Organizatorii s-au gândit și la cei care au mașină personală și au pregătit două căi de acces și două parcări suplimentare.

DEMONSTRAȚIE DE ZBOR CU AVION FĂRĂ PILOT

În avanpremiera spectacolului, vineri, 1 iulie, pe Aeroportul Tuzla a avut loc o demonstrație unică de zbor cu un avion fără pilot (UAV Hirrus). Aparatul este produs în România, fiind proiectat cu ajutorul cadrelor didactice din cadrul Facultății de Inginerie Aerospaţială de la Universitarea Politehnica București. Demonstrația a durat aproximativ o jumătate de oră, însă nu a fost ferită de evenimente neprevăzute. Din cauza unei erori, aparatul s-a prăbușit. Însă, din fericire, el a fost recuperat cu succes și, potrivit directorului firmei care a produs aparatul, Emanuel Pop, incidentul îi ajută pe proiectanți să îmbunătățească avionul.

Iată programul complet al Aeromania 2016:

13.30 - Sesiune foto maşini de epocă la Hangar

14.00 - Dansuri turceşti

14.30 - Dansuri Elpis, ansamblul Comunităţii Elene din Constanţa

15.00 - 15.15 - Parada flotei bimotoare a Regional Air Services (cu aparat de zbor Diamond DA 42)

15.15 - 15.35 - Acrobaţii solo ale piloţilor Regional Air Services (cu aparat de zbor Z50 şi E200)

15.35 - 15.45 - Prezentare lucru agricol cu aparat de zbor aparţinând Regional Air Services

15.50 - 16.20 - Demonstraţie a Statului Major al Forţelor Navale cu trei aparate YAR 330 Puma Naval. Demonstraţia constă în inserţia și extracţia rapidă a unei grupe de 8 militari, acţiune în timpul căreia aceștia pot folosi armamentul individual și vor trage cu muniţie de manevră, coborârea salvatorului și ridicarea cu troliul a unui rănit, folosind targa de salvare.

16.30 - 17.00 - Statul Major al Forţelor Aeriene participă cu o grupare de patru aparate MiG 21 Lancer şi trei aparate YAR 330 Puma

17.10 - 17.20 - Prezentarea flotei şcolii de zbor Regional Air Services

17.20 - 17.35 - Acrobaţie solo Jurgis Kairys - multiplu campion mondial de acrobaţie aviatică

17.35 - 17.50 - Formaţie de patru avioane EXTRA 300 ale Aeroclubului României - Hawks of Romania

17.50 - 18.05 - Iacării Acrobaţi - cu trei aeronave YAK 52

18.05 - 18.30 - Revenire a aparatelor de zbor ale Forţelor Navale române, reprezentând Unitatea Militară 2040 Tuzla

18.35 - 18.45 - Acrobaţie solo Jurgis Kairys - multiplu campion mondial de acrobaţie aviatică

18.45 - 19.00 - Revine formaţia de 4 avioane EXTRA 300 ale Aeroclubului României - Hawks of Romania

19.00 - 19.10 - Prezentare în zbor a formaţiei de elicoptere ale Regional Air Services

19.10 - 19.20 - Simulare misiune de căutare şi salvare cu elicopter YR RAH al Regional Air Services

19.25 - 19.35 - Simulare lucru agricol cu elicopter KA 26 al Regional Air Services

19.35 - 19.45 - Formaţia de planoare White Wings a Aeroclubului României

19.35 - 19.45 - Lansare echipa de paraşutişti a Aeroclubului României Blue Wings

19.45 - 20.45 - Pauză - zboruri comerciale - Concert The R.O.C.K.

20.30 - 20.50 - Lansare echipe de paraşutişti ale Aeroclubului României Blue Wings şi ale Statului Major al Forţelor Aeriene de la înălţimi diferite, de la

3.000, respectiv 4.000 de metri, care vor ajunge simultan la punctele lor de aterizare.

20.50 - 21.15 - Spectacolul pirotehnic aerian oferit de Air Bandits - formaţie din care fac parte Jurgis Kairys, Ioan Postolache, Dan Ștefănescu și Dan Conderman. „Vânătoarea tâlhărească” dintre cei trei Iacări acrobați și Jurgis Kairys simulează o spectaculoasă scenă de luptă aeriană.