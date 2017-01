Zece ani de închisoare pentru violarea unei copile

Tribunalul Constanţa l-a condamnat, ieri, la zece ani de închisoare pe un bucureştean care a batjocorit o copilă a străzii, de doar 13 ani, sub privirile neputincioase ale prietenului acesteia, mai mic cu un an. Florin Marius Georgescu, de 23 de ani, a fost judecat sub acuzaţiile de viol şi corupţie sexuală iar procesul s-a desfăşurat cu uşile închise. Prin aceeaşi hotărîre, Georgescu este obligat să îi plătească victimei despăgubiri în valoare de 5.000 de lei şi 1.000 de lei băiatului care a asistat la întreaga scenă. Sentinţa Tribunalului Constanţa nu este definitivă. La termenul de ieri, avocatul lui Georgescu a cerut instanţei achitarea clientului său susţinînd că acesta este nevinovat. Din actul de inculpare întocmit de procurori reiese că, violul s-a petrecut în noaptea de 27 spre 28 iunie 2007, într-o baracă dezafectată de la marginea staţiunii Costineşti. Georgescu venise la mare pentru sezonul estival, fiind cazat la o căsuţă din zona discotecii Max. Victima, Veronica C., de 13 ani, tot din Capitală, persoană fără adăpost, venise la mare împreună cu prietenul ei, Daniel Florin Gheorghe, de 12 ani. În seara violului, cei doi copii au fost abordaţi pe stradă de Georgescu, care s-a recomandat a fi „Florin, patronul unei terase” şi s-a oferit să le asigure un loc de muncă la restaurantul său. Cei doi copii l-au crezut şi mai mult l-au urmat pe bucureştean pînă la o căsuţă părăsită fără să ştie prin ce clipe de coşmar aveau să treacă. Ajunşi la adăpostul respectiv, tînărul s-a năpustit asupra fetei, pe care a împins-o pe un pat şi a început să o ameninţe că va fi vai de ea dacă nu se dezbracă. Recidivistul a violat-o pe copilă şi l-a obligat pe prietenul ei să asiste la întreaga scenă. După terminarea actului sexual, bucureşteanul i-a dat pe cei doi afară, nu înainte de a-i ameninţa cu moartea în cazul în care vor mărturisi cuiva cele petrecute. Traumatizată, fata şi-a luat inima-n dinţi şi a mers la poliţie pentru a depune plîngere împotriva agresorului. Pe baza descrierii făcută de cei doi copii,oamenii legii din Costineşti au realizat portretul robot al agresorului. După cîteva ore Georgescu a fost depistat dar, lăsat singur pentru cîteva momente, tînărul a reuşit să fugă din sediul de poliţie şi s-a întors la Bucureşti, unde a reuşit să stea ascuns aproape o lună, pînă cînd poliţiştii Secţiei 12 din sectorul 3 al Capitalei au dat de urma sa. Bărbatul a fost adus la Constanţa şi arestat preventiv. Rezultatul raportului de constatare medico-legală care arată că „victima Veronica Coteţ prezintă o deflorare recentă, ce poate data din data de 27 - 28 iunie”. Pe întreg parcursul anchetei, tînărul a negat acuzaţiile ce i-au fost aduse şi a declarat că fata s-ar fi oferit să întreţină raporturi sexuale în schimbul unei sume de bani. Anchetatorii spun că deşi are doar 23 de ani, bărbatul are în spate o activitate infracţională bogată încă de cînd era minor, fiind cercetat în nenumărate rînduri pentru furturi şi tîlhării. El fusese eliberat condiţionat din închisoare, în martie 2007, după ispăşirea unei condamnări pentru furt.