Zece ani de la prima misiune NATO a fregatei „Mărăşeşti”

Fregata “Mărăşeşti”, prima navă din România care a participat la misiuni internaţionale sub egida NATO, împlineşte un deceniu de când a deschis calea forţelor navale româneşti în cadrul Coaliţiei. Pe 29 martie 2004, România a depus documentele de aderare, iar pe 2 aprilie 2004, drapelul ţării noastre a fost arborat la NATO. În iunie 2004, fregata „Mărăşeşti” primea prima misiune sub noua comandă: Summitul de la Istanbul, unde nava românească s-a aflat în dispozitivul de siguranţă navală. Comandantul secund al fregatei, cpt. cmdr. Cornel Tănăsescu, a declarat, pentru “Telegraf”, că această misiune în premieră sub comanda NATO s-a desfăşurat la standarde foarte înalte. „Aşteptările aliaţilor erau mari, la fel şi responsabilităţile noastre, dar am reuşit să îndeplinim cu succes misiunea. Înainte de aderarea la NATO, a existat o perioadă de pregătire, în care am lucrat pe proceduri şi cu manualele puse la dispoziţie de reprezentanţii NATO. La momentul martie 2004, eram pregătiţi să acţionăm împreună cu partenerii noştri”, a spus comandantul secund al fregatei „Mărăşeşti”.

CEL MAI MARE GRAD NAVAL Membrii echipajului se află într-o continuă pregătire şi execută lunar misiuni de luptă. „Noi suntem în pachetul de forţe pus la dispoziţia NATO şi UE, astfel încât vă pot asigura că nava este pregătită, dacă este solicitată, să execute întreaga gamă de misiuni, aşa cum ni s-a ordonat. Aliaţii ne privesc ca pe egali, ca pe nişte parteneri de încredere pe care se pot baza oricând”, a adăugat cpt. cmdr. Cornel Tănăsescu. Pentru a ajunge la nivelul de pregătire al partenerilor, echipajul a muncit mult, iar recunoaşterea eforturilor depuse a avut loc în anul 2011, când fregata a fost certificată nivel 2, cel mai mare grad naval. „Unul dintre avantajele de aderare a fost oportunitatea stagiilor de pregătire în ţări membre NATO. Recent, câţiva componenţi ai echipajului „Mărăşeşti” s-au instruit la bordul „USS Truxtun“. Acest lucru nu ar fi fost posibil dacă nu aveam nivelul lor de pregătire”, a mai spus cpt. cmdr. Cornel Tănăsescu. El a precizat că meseria sa este extrem de periculoasă, presupune multe riscuri, dar aduce şi numeroase satisfacţii. Toţi membrii echipajului spun că le este greu departe de familie, dar s-au obişnuit să fie plecaţi de acasă în jur de şase luni pe an. Fregata „Mărăşeşti” are 227 de oameni la bord.