Zece ani de puşcărie pentru că a dat cu maşina peste prietenii săi

Aflat sub influenţa băuturilor alcoolice şi a substanţelor stupefiante, un tânăr de 25 ani, din Năvodari, a dat cu maşina peste doi prieteni cu care petrecuse o noapte întreagă într-un bar. Ciprian George Olteanu s-a urcat la volanul autoturismului său, un Mitsubishi Space, şi-a urmărit amicii care mergeau pe jos, iar la intrarea într-o parcare de pe strada Pescăruşilor, din Năvodari, a apăsat pedala de acceleraţie şi... s-a oprit în grupul de tineri. Doi dintre aceştia, Ciprian Dănuţ Marica şi Ionuţ Sbarcea, au fost loviţi şi răniţi foarte grav. Întâmplarea s-a petrecut pe 9 iulie 2012, în jurul orei 8.00, iar procurorii au stabilit că incidentul a pornit de la o ceartă banală, la scurt timp după ce Olteanu şi tovarăşii lui de pahar au părăsit localul în care au petrecut. Deşi conflictul spontan s-a stins la fel de repede precum a izbucnit, Olteanu nu l-a uitat şi a vrut să se răzbune, lovindu-i cu maşina pe camarazii lui. Speriat de ceea ce a făcut, dar şi de faptul că avea permisul suspendat, era băut şi consumase etnobotanice, tânărul a fugit de la locul accidentului. El a fost găsit de poliţişti, câteva ore mai târziu, la domiciliul său din Năvodari. Ulterior, judecătorii l-au arestat preventiv.

TENTATIVĂ DE OMOR În timp ce victimele erau transportate la spital, poliţiştii demarau cercetările la locul incidentului. Oamenii legii au descoperit că toată întâmplarea a fost înregistrată pe camerele de supraveghere din zona în care a avut loc incidentul, iar procurorii au vizionat imaginile pentru a stabili ce s-a petrecut cu adevărat. După analizarea probelor, anchetatorii au ajuns la concluzia că Olteanu a vrut să-i omoare pe Marica şi Sbarcea şi l-au trimis în judecată pentru tentativă de omor şi conducere fără permis şi sub influenţa substanţelor stupefiante a unui autoturism. Audiat de judecători, Ciprian George Olteanu a spus că nu-şi poate explica gestul. „Nu ştiu cum s-a întâmplat de am dat cu autoturismul peste Marica şi Sbarcea. Cred că i-am lovit din cauza neatenţiei, a consumului de alcool şi de etnobotanice. După incident, cineva, nu ştiu cine, mi-a spus să plec acasă pentru că aveam permisul suspendat şi eram şi băut. Am fugit. Ulterior, am mers la spital să mă interesez de soarta celor doi prieteni pe care-i lovisem cu maşina, apoi am fost chemat la Poliţie şi arestat”, a declarat Olteanu în faţa instanţei.

APĂRAT La rândul lor, victimele incidentului, Marica şi Sbarcea, i-au luat apărarea lui Olteanu, susţinând că acesta a consumat alcool, a fumat marijuana şi nu era în stare să controleze volanul unei maşini. „Nu am avut niciun conflict cu Olteanu niciodată. Nu cred că el a vrut să ne omoare, suntem prieteni de mulţi ani şi ştiu că nu ar fi capabil de crimă”, au afirmat Marica şi Sbarcea. Iniţial, Olteanu a fost condamnat la şase ani de închisoare, însă Curtea de Apel Constanţa i-a majorat pedeapsa la zece ani de detenţie pentru tentativă de omor, conducere fără permis şi sub influenţa stupefiantelor. Ieri, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins recursul lui Olteanu şi a menţinut sentinţa Curţii de Apel Constanţa, decizia fiind definitivă.