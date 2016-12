Zece cazuri confirmate cu gripă nouă în România

O altă persoană a fost diagnosticată de către specialiştii români cu virusul A/H1N1. Este vorba despre un copil care s-a întors din oraşul canadian Toronto, împreună cu mama sa, pe 8 iunie. Cel mic a fost dus la Institutul Naţional de Boli Infecţioase “Matei Balş”, a doua zi, întrucît acesta prezenta simptome specifice noii gripe. Reprezentanţii Ministerului Sănătăţii (MS) au precizat că, în prezent, copilul este internat în Institutul „Matei Balş”, sub supraveghere medicală. Medicii declară că starea sa de sănătate este bună, aflîndu-se sub tratament cu medicamente antivirale. În acelaşi timp, autorităţile sanitare au început investigaţia epidemiologică pentru identificarea contacţilor. Avînd în vedere că, din primele cercetări reiese că persoana infectată s-a deplasat doar între aeroport şi casă, medicii specialişti se aşteaptă ca numărul contacţilor să fie redus. Specialiştii Institutului “Cantacuzino” analizează deja probele uneia dintre cele două persoane cu care pacientul a avut contacte strînse în ultimele zile. “Este vorba despre bunica acestui copil, care, deocamdată, nu are simptome, însă i s-au recoltat probe ce se află în lucru la “Cantacuzino”. Celălalt contact principal al pacientului este, fireşte, mama sa, însă probele recoltate marţi seara de la ea au arătat că nu este infectată. Reamintim că, zilele trecute, s-au externat din Institutul Naţional de Boli Infecţioase “Matei Balş” toţi pacienţii care fuseseră infectaţi cu noua gripă. Dr. Ion Bazac, ministrul Sănătăţii, a participat la reuniunea Consiliului UE, care s-a desfăşurat la Luxemburg. Împreună cu miniştrii ţărilor europene, ministrul român al Sănătăţii a discutat o serie de teme importante, printre care şi asigurarea securităţii sănătăţii prin vaccinarea împotriva virusului gripal A/H1N1. La Luxemburg s-a stabilit că este prioritară obţinerea unui vaccin eficient împotriva virusului A/H1N1, la un preţ echitabil în ceea ce priveşte distribuirea şi vînzarea acestuia. De asemenea, s-a mai discutat despre necesitatea elaborării, de urgenţă, a unei strategii comune a UE pentru vaccinare. În cadrul acesteia ar urma să fie incluse pentru vaccinare aproximativ 5% dintre persoanele care lucrează în serviciile publice, în administraţie, armată şi sănătate. La acestea se adaugă încă 30% dintre persoanele aparţinînd unor categorii la risc din populaţia generală. Institutul Naţional „Cantacuzino” are capacitatea de a înfiola o cantitate de 5 milioane de doze de vaccin gripal, în decursul a trei luni de zile după izolarea tulpinii virusului.