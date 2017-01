Zece fenomene încă neexplicate, în vizorul tuturor (2)

Oamenii de știință au întocmit un așa-zis clasament al fenomenelor încă neexplicate sau, poate, insuficient explicate, care fascinează, deopotrivă, imaginația oamenilor de rând și a cercetătorilor. Vă prezentăm, în continuare, ultimele cinci mistere care provoacă omenirea să le descifreze.

De departe, un subiect ce fascinează pe toată lumea ar fi fantomele. Încă de pe vremea lui Shakespeare, aparițiile eterice au fascinat cercetătorii și oamenii de rând deopotrivă, făcând parte, practic, din... folclorul tuturor națiilor. Totuși, existența fantomelor nu poate fi demonstrată științific, chiar dacă există filmulețe cu apariții ciudate surprinse în preajma noastră în diferite fotografii sau chiar înregistrări sonore ale unor astfel de entități. Pasionații de acest subiect speră ca într-o bună zi să poată produce dovada clară a comunicării spiritelor celor trecuți în neființă cu noi, astfel încât să elucideze și acest mister.

Disparițiile misterioase sunt și ele pe lista fenomenelor inexplicabile. Oamenii dispar din varii motive: unii fug pur și simplu de toți cei cunoscuți, alții sunt răpiți, omorâți, dar, de regulă, li se dă de urmă. Totuși, există o seamă de personalități ale căror trupuri nu au fost găsite nici până azi, cum ar fi Jimmy Hoffa, Amelia Earhart sau Natalee Holloway. Ce să mai vorbim despre Triunghiul Bermudelor și disparițiile de avioane și nave care au fost puse pe seama lui... E clar că încă nu există o explicație veridică, susțin cercetătorii.

Fie că îi spunem premoniție, intuiție sau al șaselea simț, cu toții am experimentat una din formele acestui fenomen inexplicabil, cel puțin o dată în viață. Bineînțeles, de cele mai multe ori, teama de un accident, pe care am pus-o pe seama unor semne rău prevestitoare, s-a dovedit falsă, dar intuiția și premonițiile funcționează de cele mai multe ori. Totuși, fenomenul nu poate fi explicat științific, nu se știe cum o persoană poate să simtă apropierea unui dezastru, poate chiar să vadă secvențe din timpul unui cutremur care se produce în câteva zile etc.

De decenii, Bigfoot a fascinat americanii și nu numai. Arătările uriașe și păroase și-ar fi făcut apariția în mai multe zone din SUA, dar niciodată trupul unei asemenea creaturi nu a fost găsit. Niciun Bigfoot nu a fost ucis sau nu a murit din cauze naturale și, în absența unei dovezi palpabile, Bigfoot ocupă locul 9 în clasamentul fenomenelor inexplicabile.

Murmurul de la Taos, New Mexico, încheie clasamentul nostru, fiind un zgomot misterios, de joasă frecvență, ce răzbate prin aerul deșertic, fiind auzit, în mod surprinzător, de numai 2% dintre rezidenții localității Taos. Unii cred că este cauzat de o serie de vibrații misterioase, supranaturale, însă nimeni nu a identificat sursa producerii acestui sunet, deci rămâne inexplicabil și... nemaiauzit de multă, foarte multă lume.