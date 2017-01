Zece jucători ai Academiei Hagi la naţionala under 14!

Zece jucători ai Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” au primit, vineri, convocări la lotul naţional under 14 al României, pregătit de noul selecţioner Florin Constantinovici. Aceştia sunt Cosmin Dur-Bozoancă, Andrei Vlădescu, Szabolcs Kilyen, Virgil Ghiţă, Andreas Iani, Doru Dumitrescu, Ianis Hagi, Robert Grecu, Nicolae Cârnaţ şi Andrei Ciobanu. Cei zece jucători vor efectua, în perioada 19-24 august, un stagiu de pregătire la Mogoşoaia, care va include şi meciuri de verificare. Lotul naţional U14 este în plin proces de formare şi are un nou antrenor. Este pentru a doua oară în această vară când cei zece jucători sunt convocaţi la lotul U14, precedenta astfel de acţiune desfăşurându-se în perioada 22-27 iulie. „Este o mândrie pentru noi că din cei 14 jucători care sunt la grupa 1998, zece au fost convocaţi la lotul naţional. Este o grupă de elită a Academiei Hagi. Sunt copii pe care noi i-am preluat aproape de la zero în urmă cu trei ani, iar la acest nivel de vârstă sunt ca nişte bureţi, acumulează absolut orice din punct de vedere fotbalistic. Sperăm ca punctul forte la lot, pe lângă valoarea individuală, să fie omogenitatea. Toţi sunt talentaţi şi cu un potenţial mare de creştere. Cinci dintre aceştia deja fac parte şi din lotul juniorilor B de la Academia Hagi“, a precizat preşedintele Academiei Hagi, Paul Peniu.