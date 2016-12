Zece juniori ai Academiei Hagi, convocaţi la loturile naţionale

Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi” este şi în acest an principalul furnizor de jucători pentru loturile naţionale de juniori. Ieri, pe adresa Academiei Hagi au sosit zece telegrame de convocare la loturile reprezentative. Trei dintre acestea sunt pentru lotul naţional U19, jucătorii convocaţi fiind Cristian Gavra, Alexandru Buzbuchi şi Rajmond Balint. Aceştia urmează să fie prezenţi la lotul condus de Ovidiu Stîngă în perioada 22-25 februarie, scopul acţiunii fiind pregătirea în regim de cantonament şi jocuri de verificare. Tot între 22-25 februarie vor răspunde prezenţi şi Ionuţ Puţanu, Bogdan Ţîru, Bogdan Mitache şi George Şerban, cei patru jucători ai Academiei Hagi convocaţi la lotul under 18 pregătit de Adrian Văsîi. Scopul acţiunii este acelaşi: cantonament şi joc de pregătire. Academia Hagi are trei jucători convocaţi şi la lotul under 16 condus de Lucian Marinof. Juniorii convocaţi sunt Andrei Luduşan, Răzvan Marin şi Cătălin Torişte, aceştia urmând să fie prezenţi la Mogoşoaia între 19 şi 22 februarie.